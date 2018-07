Sagan už je na trati časovky: Cieľ doráňaného Peťa je jasný, dôjsť do cieľa

Už je na trati. Slovenský cyklista Peter Sagan (28) vyštartoval na časovku, ktorá meria 31 kilometrov. Je to predposledná časť tohtoročnej Tour de France, ktorú zakončí nedeľňajšia 116 km dlhá etapa do Paríža.

Pre Peťa je po stredajšom páde a niekoľkých zranení cieľom dôjsť do cieľa a v nedeľu tak dotiahnuť posledný krôčik k zisku šiesteho zeleného dresu a prísť do Paríža.

Only 31km to ride for @petosagan and he will see Paris down the road tomorrow with his 6th Green Jersey! í ½í²š

Plus que 31km d'effort avant de voir Paris à l'horizon pour @petosagan et son 6e Maillot Vert ! í ½í²š@WeLoveCyclingFR #TDF2018 pic.twitter.com/I6j84iLuFp — Le Tour de France (@LeTour) 28. júla 2018

Dnešná individuálna časovka sa vyznačuje zvlneným terénom, pričom do kopca sa idú hneď úvodné štyri kilometre. Vďaka geografickým podmienkam organizátori zaradili do etapy niekoľko krátkych stúpaní. Prvý medzičas je umiestnený trinásť kilometrov od štartu a druhý o ďalších 9000 metrov neskôr. Snáď najzaujímavejší úsek príde na rad päť kilometrov pred cieľom, kde cyklistov zastaví kopec Côte de Pinodieta. Nemá síce ani kilometer, no priemerné prevýšenie dosahuje cez desať percent. Niektoré úseky majú dokonca sklon až 20%. Aj samotný záver je do kopca, v znamení akéhosi klasikárskeho dojazdu.

Najväčší favoriti sa postavia na štart až po 16 hodine. Jedna z tajničiek Tour stále nie je vyriešená. Kto získa žltý dres na Champs-Elysées v Paríži?

Bude to Geraint Thomas, tímový kolega štvornásobného víťaza Tour de France Chrisa Frooma, ktorý predvádza skvelú formu? Alebo sa na trón posadí Tom Dumoulin, ktorý skončil druhý na Giro? Alebo sa všetko zmení a vyhrá niekto iný? Kľúčová bude sobotňajšia časovka.