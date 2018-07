Richard Sulík sa v Európskom parlamente nenudí: Upozornil na 20 prípadov podozrenia zo zneužitia eurofondov

Richard Sulík je v Európskom parlamente od mája 2014. Počas jeho pôsobenia sa venoval viacerým kauzám.

Europoslanec Richard Sulík (SaS) z frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov sa počas svojho funkčného obdobia venoval smernici o vysielaní pracovníkov, revízii smernice o strelných zbraniach, podaniam na OLAF (Európsky úrad pre boj proti podvodom) pre podozrenie zo zneužitia eurofondov. Do dnešného dňa dal 20 podaní. Uviedol to pre TASR počas júlovej plenárnej schôdze Európskeho parlamentu (EP).

Ďalej sa "venoval kauze IBM, keď išlo o prípravu daňovo-informačného systému pre naše daňové úrady. Kauze Falck - netransparentný výber dodávateľa sanitiek u nás na Slovensku. GDPR bolo nariadenie, ktoré teraz čerstvo vstúpilo do platnosti koncom mája. Robí z ochrany osobných údajov úplnú modlu. Ľudský život má hodnotu možno 25.000 eur, tak boli odškodnení pozostalí po baníkoch, ale mať neoprávnene u seba nejaký osobný údaj, môže stáť až 20 miliónov, to je čistý nezmysel, čo vymysleli. Tam sa síce už nedalo veľa zabrániť, ale predsa len, dalo sa vplývať na to, aby to bolo aspoň korektne prevedené do slovenskej legislatívy," konštatoval.

Taktiež sa venoval podľa jeho slov i sporu Hornonitrianskych baní a Elektrárni Nováky. "Pozostával z podozrenia nedovolenej štátnej pomoci. Toto sú také hlavné projekty, ktorým som sa za posledné štyri roky venoval," ozrejmil europoslanec. Venoval sa i konkrétnym podnetom od občanov.

"Aktívne som pracoval na ôsmich správach a ďalších ôsmich stanoviskách výboru IMCO (Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa), celkovo som podal 660 doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov, väčšinou išlo o to, aby som zastúpil záujmy nejakých skupín na Slovensku. Množstvo z tých návrhov bolo aj prijatých. Celkovo som dal 149 otázok, europoslanci majú takú výsadu, že môžu položiť otázku Komisii, Rade, národnej banke a musia dostať odpoveď," spresnil.

Sulík momentálne nie je rozhodnutý, či by chcel aj v budúcom funkčnom období zastávať pozíciu europoslanca. "Na toto v tomto momente odpovedať neviem," priznal.

V roku 2016, keď TASR oslovila všetkých europoslancov v ich polčase, Sulík vyzdvihol ako svoje dovtedajšie hlavné aktivity žiadosti o preverenie zákonnosti verejných obstarávaní na základe podnetov občanov, upozorňoval na netransparentné prerozdeľovanie grantov a personálne obsadzovanie agentúr ministerstiev, na základe podnetu podal návrh na zníženie neúmernej administratívnej záťaže pre mikropodniky súvisiacej s krátkodobými štatistikami či návrh aktu Únie (zmena smernice o DPH) na zavedenie výnimky z platenia DPH z poskytovania vybraných elektronických služieb. Za jednu zo svojich hlavných aktivít vo funkcii europoslanca označil už vtedy podávanie podnetov týkajúcich sa prípadov zneužitia financií EÚ. V tom čase upozornil na 15 prípadov.

Europoslanec je členom frakcie Európski konzervatívci a reformisti. Ďalej je členom Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Delegácie pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom. Taktiež je náhradníkom vo Výbore pre kontrolu rozpočtu.