Študentka z Británie ukázala svoje dokonalé telo: Urobila jednu vec, v sekunde sa zmenila na nepoznanie!

Aylish Rutherford (21) z Veľkej Británie je študentkou zdravej výživy a na sociálnej sieti zverejňuje fotky premeny svojej postavy.

Mladá žena zdieľala svoju premenu z počiatočných 47 kilogramov na 74 kilogramov, pričom denne zje aj 2100 kalórií! Aylish pravidelne posilňuje a mohlo by sa zdať, že má dokonalé telo. Nedávno ukázala, ako veľmi dokáže pózovanie na fotografii zmeniť vzhľad. "Viem, aké to je, keď chcete vyzerať ako perfektné instagramové dievča, ktoré jednoducho neexistuje. Úplné každý človek na tomto svete má svoje chyby a to som chcela ukázať mojim priaznivcom," píše žena.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Aylish zverejnila vždy dve fotky, kde na prvej snažila dokonale pózovať pri skvelom svetle a na druhej bola uvoľnená a svetlo nestálo za nič. Podľa Aylish by sme mali milovať svoje telo také, aké je a hlavne svoje chyby. Na fotkách, kde ukazuje svoje chyby jej vidno celulitídu, strie a nedokonalú kožu, píše The Sun. "Je to jednosekundový záber niekoho tela v najlepšom uhle, s filtrom a skvelým svetlom. Áno vyzerajú krásne a áno vyzerajú aj tak, ale takisto sú to oni keď cez víkend ležia rozvalení na sedačke a jedia niečo z rýchleho občerstvenia," píše mladá žena.

"Zabudnite na to byť dokonalým ako na všetkých, ktorých vidíte na internete, pretože faktom je, že nikto nie je bezchybný. Zamerajte sa na milovanie každého kúsku vášho tela, za to, aké je," dodala na záver. Mladá žena si tiež myslí, že nemá zmysel jesť niečo len preto, že je to zdravé. "Nájdite produkty, ktorých chuť skutočne milujete, nejedzte to len preto, že je to zdravé," hovorí Aylish.