Puigdemont vystúpil na tlačovke v Bruseli: V boji za nezávislosť Katalánska bude pokračovať

Bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont sa v sobotu vrátil z Nemecka do Belgicka, kam sa po úteku z vlasti uchýlil.

Na tlačovej konferencii v Bruseli sľúbil, že bude pokračovať v boji za nezávislosť Katalánska, uviedla agentúra DPA. Puigdemont v Španielsku čelí obvineniu zo vzbury kvôli snahe odtrhnúť autonómnu oblasť Katalánsko od kráľovstva. Tento rok v marci bol na základe žiadosti Madridu zatknutý v Nemecku, keď sa vracal do Belgicka z konferencie vo Fínsku. Nemecký súd ale umožnil vydať Puigdemonta do Španielska len za spreneveru verejných peňazí, nie za vzburu.

V reakcii na to sudca španielskeho najvyššieho súdu Pablo Llarena zrušil eurozatykače na utečencov katalánskej politiky vrátane Puigdemonta, ktoré predtým sám vydal. Chcel sa tak vyhnúť situácii, že by Puigdemont dostal trest niekoľko rokov väzenia za spreneveru, ale členovia jeho bývalej vlády by mohli byť odsúdení za vzburu. Za ňu hrozí až 30 rokov, ak bola ozbrojená. V ich prípade hrozí až 25 rokov.

Zrušenie eurozatykača sa týka Puigdemonta, jeho exministra Antonia Comina, Lluisa Puiga, Meritxell Serretovej, Clary Ponsatíovej a separatistickej političky Marty Roviraovej. Comino, Puig a Serretová sú v Belgicku, Ponsatíová v Škótsku a Roviraová vo Švajčiarsku. Príslušným stále hrozí zatknutie v Španielsku, inak ale môžu cestovať, kam chcú.