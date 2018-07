Sagan v cieli 19. etapy ledva chodil: Keď si pozriete TOTO video, musíte byť na neho hrdý!

Trpí. Zatína zuby, robí grimasy od bolesti. Záver Tour de France je pre slovenského cyklistu Petra Sagana (28) umučením.

Po stredajšom páde a niekoľkých zraneniach mu každé šliapnutie do pedálov spôsobuje veľkú bolesť. Iní cyklisti by to už zabalili, no on statočne bojuje o svoj šiesty zelený dres. V bolestiach.

To, že to nemá jednoduché dokazuje aj video. Na ňom je trojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike v cieli 19. etapy . Ledva chodí, je vidieť, že melie z posledného a že každý krok mu spôsobuje bolesť.