Dohra po blamáži Sparty: Bol Hapal iba obeťou po útoku fanúšikov na šéfov klubu?

Hnev! Fanúšikovia Sparty Praha si po prehre v Novom Sade (0:2) počkali na klubových šéfov. Obkľúčili ich a spustili útok.

Laxný antifutbal luxusne platených hráčov a výsledkový prepadák s totálnym outsiderom Subotica v predkole Európskej futbalovej ligy bol štartovacím motorom k výbuchu hnevu.

Po trénerovi, ktorý to schytal už na štadióne krikom: Hapal preč! došlo aj na generálneho riaditeľa Adama Kotalíka a športového riaditeľa Zdeňka Ščasného. Pri východe zo štadióna si ich fanúšikovia počkali a naložili im. Prečo Sparta už rok hrá tak, že sa na to nedá pozerať, prečo si z nej robia srandu všade a prečo sú trofeje všade inde, len nie na Letnej? To boli otázky pre najvyšších klubových šéfov. A tak hneď na druhý deň došlo na prvého obetného baránka. Vedenie Sparty odvolalo trénera Pavla Hapala.