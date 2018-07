Tímoví kolegovia prezradili: O čom komunikovali so Saganom počas etapy?

Zatínal zuby, robil grimasy. Počas 19. etapy Tour de France na tzv. pyrenejskom okruhu smrti sa slovenský cyklista Peter Sagan (28) poriadne vytrápil.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Posledná horská etapa na Tour nebola pre trojnásobného majstra sveta náročná iba vyše 5-tisíc nastúpanými metrami. Po stredajšom páde a niekoľkých zranení mu každé šliapnutie do pedálov spôsobovalo veľkú bolesť.

"Zostal som prekvapený ako ťažko mi to ide. Pomyslel som si 'do pekla, čo dnes budem robiť, keď sa takto trápim v prvom stúpaní. Sú to len dva kilometre a ja som už takmer zaostal'. Neskôr sme sa dohodli s tímovými kolegami a tiež s jazdcami FDJ okolo Arnauda Démara a utvorili gruppetto," povedal v cieli 19. etapy Peter Sagan pre Velonews. Do cieľa prišiel na 143. mieste a so stratou vyše 38 minút na víťazného Rogliča. Limit na pokračovanie v pretekoch - 46 minút - však splnil.

Počas náročnej etapy ho viackrát kamery zachytili ako zatína zuby, či robí grimasy, ktoré nie sú pri jeho jazdách typické. Za najlepšími strácal najskôr 19 minút, neskôr 33. Vzadu s ním zostali tímoví kolegovia Maciej Bodnar a Daniel Oss, neskôr sa k nemu pridal aj Lukas Pöstlberger.

"Pokúšali sme sa nastaviť pre neho správne tempo, ale pri všetkých jeho zraneniach to nebolo jednoduché. Dôležité bolo, aby svoje tempo 'neprepálil', lebo to by znamenalo rýchly koniec. Peter ukázal, že je bojovník," vysvetlil Pöstlberger, úradujúci rakúsky šampión v pretekoch s hromadným štartom a dodal aj to, ako komunikovali so Saganom počas etapy.

"Rýchlejšie, pomalšie, vezmi si vodu, to je všetko. Všetci sme boli na limite. Keď máte etapu, v ktorej nastúpate 5000 metrov, konverzácia je iba strohá," uviedol rodák z Vöcklabrucku, ktorý tiež priznal, že mal viackrát pocit, že Sagan skončí.

Veľký bojovník sa ale nevzdal a za svojim šiestym zeleným dresom si ide do Paríža. Náskok 271 bodov v bodovacej súťaži má už nedostihnuteľný, musí ale prísť v nedeľu do cieľa. A o tom nepochybuje žiadny fanúšik...