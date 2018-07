Predavačka v rýchlom občerstvení zmlátila zákazníčku: Brutálna bitka z Las Vegas sa stala virálom!

Erika Chavolla (24) pracovala v rýchlom občerstvení v Las Vegas, keď sa dostala do konfliktu so zákazníčkou Sabrinah Fontela, ktorá sa mala snažiť naplniť si pohár sódou zdarma.

Iná zákazníčka rýchleho občerstvenia, Marie Dayag, nahrala celú hrôzu na video, píše Lad Bible. "Dáma požiadala o pohár vody a vedúca vypla stroj na sódu, pretože jej nechcela dovoliť, aby dostala sódu zdarma," hovorí Marie. Na nahrávke nie je veľmi počuť, o čom sa zhovárajú, ale Erika zákazníčke povedala, že si sódu nemôže dovoliť. Sabrinah to poriadne rozčúlilo a na pracovníčku začala hádzať hranolky a mliečny nápoj. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

"To preto je tvoja ri* za tým poje*aným pultom!," vrieska Sabrinah vo videu. Erika po zákazníčke vyštartovala a Sabrinah do nej hodila plechovú tácku, ale s tou to nič neurobilo. Erika ťahala Sabrinah za vlasy a začala ju mlátiť po celom tele. Potom ju hádzala z jedného stola na druhý. "Nehovor o mojej mame! Moja mama nie je mŕtva. Rešpektuj moju mamu!, kričí Erika na zákazníčku.

Ostatní pracovníci sa snažia dvojicu rozdeliť a keď sa Erika napokon upokojí, Sabrinah chce do nej hodiť stoličku. Neskôr však zistí, že proti obrovskej žene nemá šancu a tak ju nechá ísť. Video sa po zverejnení ihneď stalo virálom a Erika sa stretla s mnohými krutými urážkami. Sabrinah podľa nej provokovala a kričala otrasné veci už dlhší čas. "Ani som ju nešla udrieť. No keď k nej prichádzala veľká žena, začala vyvádzať," hovorí Erika.