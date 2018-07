Aj TOTO robí Sagana veľkým: Po ťažkej etape našiel v cieli ešte silu a chuť

Má za sebou jednu z najťažších etáp v kariére. Napriek mnohým zraneniam ju však v bolestiach slovenský cyklista Peter Sagan (28) zvládol.

Na Tour de France mu tak zostáva zvládnuť sobotňajšiu časovku a potom poslednú nedeľňajšiu 21. etapu dlhú 116 km, ktorá končí na Champs-Elysées v Paríži. Ak toto borec stajne Bora-hansgrohe zvládne, získa šiesty raz zelený dres a vyrovná tak rekord Nemca Erika Zabela.

V náročnej piatkovej etape, poslednej horskej, Sagan ukázal, že je nezastaviteľný. Kým väčšina cyklistov by vzhľadom na rozsah zranení po páde už preteky zabalila, on v bolestiach trpí a pokračuje za svojim snom.

"Celá etapa bola pre mňa veľmi ťažká. Pre mňa to bol najťažší deň na bicykli za posledných desať rokov. Myslím, že ste v televízii videli, ako veľmi som trpel. Ak by to bola klasika, odstúpil by som. Ak by som nemal zelený dres, možno by som to spravil tiež. Ale mal som ho na sebe a chcel som ho doviezť do cieľa, či už v časovom limite alebo nie. Dokončiť túto etapu pre mňa znamená viac ako víťazstvo. Bolo to naozaj veľmi ťažké a zvládol som to len vďaka mojim tímovým kolegom Danielovi Ossovi, Maciejovi Bodnarovi a Lukasovi Pöstlbergerovi, ktorí zostali po mojom boku počas celej etapy,“ povedal Sagan v cieli pre portál Tour de France.

Nielen počas etapy ukázal svoju veľkosť, ale aj v cieli, kde sa bezprostredne po dojazde venoval fanúšikom. Predtým, ako nastúpil do auta, ktoré pre neho prišlo, sa ochotne podpisoval a fotil so svojimi priaznivcami. Darmo, Sagan je výnimočný...