Už sa to začalo! Celý svet sleduje úplné zatmenie Mesiaca: Toto už nikdy neuvidíte!

O 21:30 začalo úplné zatmenie Mesiaca, ktoré je pozorovateľné okrem iného aj zo Slovenskej republiky. Potrvá 103 minút a až do konca tohto storočia už žiadne dlhšie nenastane.



Úplnému zatmeniu predchádzalo čiastočné, ktoré nastalo už o 20:24 a pri ktorom bol mesačný kotúč postupne prekrývaný zemským tieňom. Pozorovať ho bolo možné až od 20:47, kedy Mesiac vyšiel na oblohu.

Pri úplnom zatmení Mesiac z oblohy nemizne, len nadobúda tehlovo červenú až červenú farbu. Je to spôsobené jeho zákrytom v zemskom tieni, pri ktorom sa slnečné svetlo láme o vzdušný obal Zeme podobne ako o optický hranol. Na Mesiac pritom dopadá iba červená, dlhovlnná časť svetelného spektra.

Tento rok sa v podobnú dobu ako Mesiac dostáva do zaujímavej polohy voči Zemi a Slnku aj planéta Mars. Je vo veľkej opozícii so Slnkom a k Zemi sa priblížil na 57,5 ​​milióna kilometrov, takže je mimoriadne jasný. V čase úkazu sa nachádza necelých šesť stupňov južne od Mesiaca. Pozorovanie Mesiaca aj Marsu je možné okom, pri použití ďalekohľadu sú na Marse vidieť i niektoré detaily.

Na sledovanie neobvyklého nebeského úkazu sa napríklad zišli ľudia pri juhoafrickom myse Dobrej nádeje, na Červenom námestí v Moskve aj pri ikonickej budove opery v Sydney. V Austrálii si mnoho ľudí zaplatilo, aby mohlo úplné zatmenie sledovať v sydneyskej hvezdárni. Podľa hinduistov nebeské telesá Slnko a Mesiac pri zatmení vydávajú negatívnu energiu, a tak veľká séria chrámov v Indii zostala v piatok zatvorená.

Smolu majú obyvatelia Severnej Ameriky a väčšiny ostrovov v Tichom oceáne. Naopak ľudia v Európe, Afrike, Ázii a Austrálii majú okrem zatmenie Mesiaca možnosť sledovať tiež nezvyčajne jasnú planétu Mars, ktorá sa dostáva do veľkej opozície so Slnkom. Úplné zatmenie Mesiaca potrvá do 23:13, potom bude Mesiac ešte takmer hodinu vystupovať z čiastočného tieňa Zeme. Ďalšie úplné zatmenie tejto družice nastane až v roku 2029, bude ale kratšie ako to tohtoročné.