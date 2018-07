Komisár Nemeckého futbalového zväzu prehovoril: Toto si myslím o Özilovi!

Komisár Nemeckého futbalového zväzu pre integráciu Cacau tvrdí, že ani jedna zo strán sa v prípade aféry okolo Mesuta Özil nezachovala správne.

Bývalý nemecký reprezentant s brazílskymi koreňmi tvrdí, že Özil pravdepodobne vedel, na aký účel bola fotka zhotovená. "Ak to Özil urobil vedome, malo mu byť jasné, že sa to nezaobíde bez následkov. Fotka s Erdoganom mala jasný politický odkaz, hoci on tvrdí niečo iné."

Svoj podiel viny má však na kauze aj Nemecký futbalový zväz, ktorý podľa Cacaua nezaujal pevné stanovisko, čím celú situáciu len skomplikoval. Tá sa po neočakávanom vypadnutí Nemcov v základnej skupine MS ešte viac vyhrotila, v dôsledku čoho len 29-ročný Özil ukončil reprezentačnú kariéru. Vo svojom vyjadrení na Instagrame označil chovanie niektorých funkcionárov DFB voči svojej osobe za rasistické.

Podľa Cacaua sú tieto obvinenia príliš tvrdé a on sám, napriek tomu, že má brazílske korene a tmavú pleť, nikdy nič podobné zo strany DFB nepocítil. "Özil je nadpriemerne talentovaný hráč, v dôsledku čoho sú naňho kladené vysoké nároky. Ak teda dôjde ku kritike hráča s migračným pôvodom nejde automaticky o rasizmus. Keď si v súčasnosti prečítate nemeckú tlač, máte pocit, že krajina má veľký problém s rasizmom. V skutočnosti to ale vôbec nie je pravda," uzavrel Cacau.