Výsledky tohtoročnej inventúry nepotešili: Z tatranských štítov zmizli desiatky kamzíkov

Výsledky tohtoročnej kamzičej inventúry nepotešili. V porovnaní s vlaňajškom narátali na území Tatranského národného parku menej kamzíkov.

Zatiaľ čo minulú jar zapísali do sčítacích hárkov na slovenskej strane Tatier dokopy 1 042 kamzíkov, tento rok to bolo už len 989.

Zatiaľ čo na slovenskej strane Tatier narátali 691 kamzíkov, z ktorých bolo 54 mláďat, v poľskej časti národného parku spočítali iba 298 jedincov. Celkovo bolo iba 40 nových prírastkov. V porovnaní s vlaňajškom ide teda o pokles 53 kusov. „Pod výsledkom sa podpísali aj početné úhyny, ktoré sme zaznamenali v zimných mesiacoch, ale zatiaľ by som to nevidel nejako dramaticky,“ povedal zoológ Štátnych lesov TANAP-u Jozef Hybler.

Situácia však nie je kritická, ide v podstate o prirodzený úbytok. „Zlé by to bolo, keby sa to opakovalo viac rokov za sebou. Pri súčasnej početnosti a najmä každoročnom prírastku mláďat možno za prirodzený úbytok považovať vyše sto kusov kamzíkov ročne.“