Futbalový brankár prekonal leukémiu, potom ukončil kariéru

Nigérijský futbalový brankár Carl Ikeme oznámil ukončenie svojej kariéry.

Hráč anglického klubu Wolverhampton Wanderers sa rozhodol pre tento krok po vydarenej liečbe akútnej leukémie.

Tridsaťdvaročný Ikeme tak dal na radu lekárov. "Moje zdravie je najdôležitejšie. Chcem tu byť pre svoje deti, rodinu a priateľov. Je to ťažké, keď sa pozriem na to, čím všetkým som prešiel v kariére. V ohrození života je to však len minimálna cena, ktorú musím zaplatiť," citovala Ikemeho agentúra AP.

Nigérijčan odohral 10 zápasov za reprezentáciu a na MS 2018 bol čestný člen národného mužstva.