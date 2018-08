Mamička po niekoľkých hodinách otvorila auto, omráčil ju silný zápach: Krutá smrť iba 3-mesačného bábätka!

Len 3-mesačné bábätko zomrelo v rozhorúčenom aute po tom, ako ho jeho mama zabudla vyložiť v jasliach.

Otec chlapčeka Aaron povedal, že keď sa jeho manželka vrátila z práce a otvorila dvere na aute, vedela, že niečo nie je v poriadku, pretože cítila zápach. Následne si uvedomila, že malý Aiden Miller je stále v aute na zadnom sedadle.

Polícia uviedla, že k dieťaťu bez známok života bola okamžite privolaná záchranná služba. Momentálne sa vyšetruje, či bude čin považovaný za vraždu, píše sa na portáli Metro. Incident sa stal v štáte Kentucky, USA.

Otec ďalej uviedol, že jeho manželka najskôr vyložila ich dcérku v škôlke a následne zabudla na to, že 3-mesačné bábätko je stále v autosedačke. Zostalo tam počas celej jej pracovnej zmeny. Rodina je zdrvená a nemôže uveriť tomu, aké nešťastie ich postihlo.

"Ako sa to mohlo stať? Takéto veci sa dejú, ale teraz sa to stalo v našej rodine," povedal zronený otec. Každý by mal pamätať na to, že vyložiť dieťa z auta je priorita číslo jeden, pretože je neprípustné, aby si muselo prejsť takýmto otrasným peklom.