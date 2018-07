Od začiatku roka ich narátali už desaťtisíce: Španieli vyzdvihli ďalších 751 migrantov

Celkove 751 ďalších migrantov vyzdvihla v piatok španielska námorná záchranná služba z 52 člnov, na ktorých sa snažili preplaviť cez Stredozemné more zo severnej Afriky do Španielska.

Podľa údajov samotných záchranárov, ktoré priniesla tlačová agentúra AP, sa presúvalo 709 z týchto migrantov na 48 člnoch cez Gibraltársky prieliv, čo je najužšie miesto medzi severoafrickým a európskym pobrežím. Ďalší čln s 11 osobami sa nachádzal v Alboránskom mori východne od Gibraltáru a tri člny s celkove 31 pasažiermi smerovali k pobrežiu pri meste Alicante. Záchranná služba dodala, že pátra po dodatočných člnoch s migrantmi, a to pomocou plavidiel i vrtuľníkov.

Správy o záchrane stoviek migrantov smerujúcich do Španielska prichádzali aj v uplynulých dňoch. Počty utečencov a iných migrantov, ktorí sa plavia cez Stredozemné more do Španielska, sú tento rok vyššie ako v prípade Talianska, ktoré čelilo hlavnému náporu v uplynulých rokoch. Podľa aktuálnych údajov prišlo od začiatku tohto roka na španielske pobrežie už viac než 20 000 takýchto osôb.