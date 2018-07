Hviezda Hornej Dolnej Peter Sklár skončil v nemocnici: Vážny úraz počas natáčania!

Trpí v bolestiach! Herec Peter Sklár (50) prežíva v týchto chvíľach hotové muky. Hviezda markizáckeho seriálu Horná Dolná sa totiž zranila počas nakrúcania a dôsledky sú fatálne.

Obľúbený komik putoval rovno z pľacu v dedinke Nová Lehota do nemocnice na bratislavských Kramároch. Podobné nepríjemné zdravotné problémy, s akými bojuje teraz, ho potrápili už minulý rok, keď krivkal s pomocou barly. Situácia sa však, žiaľ, vyostrila až natoľko, že podľa informácií Nového Času si komplikované zranenie pravdepodobne vyžiada aj chirurgický zákrok.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Sklár neodmysliteľne patrí k hereckej partii, ktorá tvorí veselú partičku Hornej Dolnej. V týchto chvíľach však rozhodne nikomu z nich nie je do smiechu. Nakrúcanie totiž ako blesk z jasného neba preťala nepríjemná udalosť. „Peter si počas nakrúcania Hornej Dolnej pri hraní futbalu tak vážne zranil koleno, že mu hrozí operácia,“ prezradil dobre informovaný zdroj, ktorý dodal, že na Sklára mal pri hre spadnúť tiež jeho kolega. Herec túto nepríjemnú správu potvrdil. „Áno, zranil som sa,“ povedal nám včera Sklár, ktorého Nový Čas zastihol na bratislavských Kramároch.

Peter pri vychádzaní z nemocnice krivkal s barlami a sadra mu siahala až nad koleno. Herca však bolesti trápia už dlhší čas, a tak putuje od jedného lekára k druhému. „V Piešťanoch som bol vo štvrtok, teraz som v Bratislave,“ dodal Sklár.

Potrápil ho meniskus

Problémy s kolenom dali známemu hercovi zabrať aj pred rokom, keď sa tiež pohyboval len s pomocou barly. „Minulý piatok mi operovali meniskus. Nakrúcanie som zvládol s ortézou, ale dúfam, že sa zotavím rýchlo, lebo ma čaká ďalšia práca,“ porozprával vtedy Novému Času o svojich zdravotných ťažkostiach ubolený Sklár. Problémy sa mu však pripomenuli znovu, a to v oveľa väčšej intenzite. Ako seriálovému starostovi Karolovi Frlajzovi sa mu pritom nehody vyhýbali. A to aj vtedy, keď si v zápase vo futbale so susednou dedinou obul dres a kopačky a šantil s kolegami na trávniku.

Mimo sveta kamier bol však k nemu osud nemilosrdný a jeho sadra na nohe robí vrásky na tvári nielen jemu, ale nepochybne aj výrobnému štábu Hornej Dolnej. „Herec Peter Sklár je momentálne v lekárskej starostlivosti. Podrobnosti o jeho zdravotnom stave nebudeme zverejňovať,“ vyjadrila sa PR manažérka Markízy Lenka Horáková.