Otec Natálie doplatil na stres spojený s kauzou Čistý deň: Vážna choroba ho dostala pod skalpel

Kauza Čistý deň ho skolila. Otec Natálie (18), ktorej spoveď o orgiách v zariadení odštartovala škandál, má za sebou krušné chvíle.

Lekári mu zistili nádor a museli ho urgentne operovať. Miroslav sa teší aspoň z toho, že jeho dcéra je z najhoršieho vonku a je šťastne zamilovaná. Kauza sa pre rodinu ešte neskončila. Prvý rozsudok však už padol. Psychológ Igor J. dostal za sexuálne zneužívanie zverenkýň podmienku.

Kauza prepukla v septembri 2016. „Tie časy boli veľmi krušné,“ spomína otec Miroslav, ktorý vtedy Nový Čas žiadal o pomoc, lebo dcéru nevidel takmer štyri mesiace. A vtedy vyšli na svetlo praktiky v zariadení. Kuchára Jakuba (26) napokon polícia obvinila zo sexuálneho zneužívania maloletej. „Sama prišla za mnou s tým, že keď sa spolu vyspíme, bude to na rozlúčku a nikdy sa to nikto nedozvie. Bol to normálny sex, žiadne násilie pri tom nebolo použité,“ povedal vlani pre Nový Čas bývalý klient a kuchár v zariadení Jakub (26) s tým, že netušil, že mala len 14 rokov.

„Polícia ukončila vyšetrovanie prípadu 22. 6. 2018 a predložila spis Krajskej prokuratúre v Trnave s návrhom na podanie obžaloby,“ uviedla policajná hovorkyňa Mária Linkešová. „Musím makať, aby som mohol platiť právnikov. Nemám na výber, keďže chcem všetkým dokázať, že som nikoho sexuálne nezneužil. Verím, že sa všetko na súde dokáže a pravda vyjde najavo,“ tvrdí obvinený Jakub, ktorému hrozí v prípade odsúdenia až 10 rokov.

Pre rodinu Natálie sa tak kauza ešte stále neskončila. Ona sama sa liečila zo závislosti a dnes je z nej úplne iný človek. „Už nie sme pod tlakom a všetko sa zmenilo. Mne našli na ľadvine nádor a museli mi jednu zobrať. To sú následky ťažkého boja o dcéru. Zobralo mi to zdravie. Ale bojujem a som rád, že to zvládam. Čo sa týka mojej Natálky, je úžasná. Dokončuje si strednú školu a má novú lásku. Je veľmi šťastná a úplne čistá. Medzičasom dospela a je z nej dospelá žena. Som na ňu veľmi hrdý,“ hovorí otec, ktorý ale vie, že ešte nie je všetkému koniec. „Čaká nás súd a netuším, ako to dopadne. Chceli by sme to mať už všetko za sebou,“ uzatvára Miroslav.

Prvý rozsudok

Prvý rozsudok v kauze Čistý deň sa dozvedel psychológ, ktorý mal sexuálne zneužívať zverenkyne. Sudca na súde v Považskej Bystrici totiž na začiatku mesiaca rozhodol o vine psychológa zo zariadenia Igora J. Za sexuálne zneužívanie zverenkýň dostal trojročnú podmienku a zákaz činnosti. Obžalovaný psychológ sa podľa prokuratúry k skutku priznal aj ho oľutoval. „Okresný súd rozsudkom uložil obžalovanému trest odňatia slobody v trvaní 32 mesiacov. Tento trest podmienečne odložil za súčasného uloženia probačného dohľadu na dobu troch rokov,“ uviedol pre TV JOJ hovorca Krajskej prokuratúry v Trenčíne Vlastimil Krokvička.