Cez víkend nás čakajú trópy: Pozor na osvieženie na kúpaliskách, aké ochorenia striehnu pri vode?

Pani príroda si pre nás v najbližších dňoch pripravila skutočné trópy. Teploty, ktoré sa budú aj v tieni šplhať k 35 °C, môžu spôsobovať problémy najmä starším ľuďom a malým deťom.

To však nie je jediné nebezpečenstvo, ktoré na nás v horúčavách striehne. Ani ochladenie na kúpalisku či vo vodnej nádrži nemusí byť v týchto páľavách úplne bezpečné, pretože zákerné baktérie sa tam rozmnožujú doslova rýchlosťou svetla.

„Teploty vystúpia počas nasledujúcich dní na niektorých miestach až na 35 stupňov Celzia,“ vyslovil svoju prognózu meteorológ Jozef Iľko. V tomto prípade ale hovoríme o teplotách v tieni, na slnku to môže byť aj o 10 stupňov viac. „Pri tých istých podmienkach teploty vzduchu v tieni býva iná teplota nad trávnatým povrchom a iná nad asfaltovým alebo betónovým,“ objasnil teplotné výkyvy Jozef Iľko. Rozhorúčené steny bytov tak mnohí z nás vymenia za ochladenie sa pri vodných nádržiach a kúpaliskách. Aj tu však musíme byť ostražití. „Ľudia s oslabenou imunitou by nemali ísť do verejných bazénov vôbec,“ tvrdí kožná lekárka Michaela Dubčeková.

Najčastejšie chytíte e-coli

Najväčším strašiakom pre návštevníkov kúpalísk je voda kontaminovaná mikróbmi, ktoré sa vo veľkých horúčavách rýchlo šíria. Hoci sa prevádzkovatelia snažia o dezinfekciu vody chlórovými prípravkami, nie vždy sa podarí všetkých baktérií zbaviť. V bazénoch je totiž strašne veľa ľudí a nemôžete sa spoľahnúť na to, že každý má správne hygienické návyky. „Našťastie baktérie, najčastejšie sú to E. coli, ktoré v bazéne chytíte, nie sú úplne nebezpečné a organizmus si s nimi po čase poradí aj sám,“ vysvetlil internista Jozef Vozár s dôvetkom, že chrániť by sme mali najmä malé deti.

Pobyt pri vode vám v týchto dňoch môžu znepríjemniť aj búrky a blesky. V takomto prípade okamžite opustite bazén alebo jazero. Určite sa neschovávajte pod strom a netelefonujte, ak nechcete riskovať vlastný život. Schovajte sa radšej v aute alebo najbližšej budove.

Pozor na sinice v jazerách

Ján Mikas, hlavný hygienik SR

V prírodných kúpaliskách môže dôjsť k premnoženiu siníc. Ide o mikroorganizmy, ktoré sú prirodzenou zložkou životného prostredia a v určitých množstvách aj súčasťou fytoplanktónu všetkých nádrží a jazier. Sinice dokážu u detí vyvolať dýchacie problémy, kožné vyrážky či zápaly očných spojiviek. Po prehltnutí väčšieho množstva môžu vyvolať aj črevné problémy, kŕče a nevoľnosť. Aj keď nie všetky sinice produkujú toxické a alergizujúce látky, riziko sa zvyšuje s dĺžkou pobytu vo vode a opakovaným kúpaním sa viac dní za sebou.

Môžete chytiť aj chlamýdie?

Milan Urbáni, gynekológ

V bazénoch hrozia plesňové ochorenia. Na nohách a rôznych častiach tela u mužov a žien. U žien býva problém s pošvovou plesňou, kandidózou. Najmä tie, ktoré sú náchylné na plesňové ochorenia, by sa mali poradiť s gynekológom. Chlamýdie sa väčšinou prenášajú pohlavným stykom. Keďže voda v bazéne je chlórovaná, ich prenos je skôr zriedkavý, muselo by ísť o zamorené prostredie.

Nepríjemné kožné infekcie

Michaela Dubčeková, dermatovenerologička, kožná lekárka

Ľudia so slabou imunitou by nemali ísť do verejných bazénov. Obozretní musíme byť pri deťoch, hlavne keď majú ekzémy alebo chronické poškodenia kože. Pretože tieto poškodenia kože sú vstupné brány pre infekcie. Hrozia rôzne infekčné ochorenia, najčastejšie sa ľudovo nazývajú sladké chrasty, je to takzvané impetigo, čo je bakteriálna infekcia kože, ktorá môže byť veľmi nebezpečná. Potom hrozia rôzne plesňové ochorenia nechtov. Kúpaliská sú väčšinou predimenzované, voda je prehriata a nie vždy ľudia dodržia vajú hygienické zásady.

Čo na vás číha v bazéne

Žltačka typu A

Vo vode sa darí vírusom, ktoré môžu byť pôvodcom vírusového zápalu pečene A.

Mrľa ľudská

Parazit vo forme asi 1 cm dlhého červa parazitujúceho v tenkom čreve, šíri sa veľmi rýchlo, stačí len malé zanedbanie hygieny.

Zápal očných spojiviek

Môže ho spôsobiť infekcia, ale aj podráždenie chlórom-

Kvasinková infekcia

Počas života postihne asi 70 % žien, no nevyhýba sa ani mužom.

Ekzém

Ak je citlivá koža vystavená nadmernému chlóru, môže sa extrémne vysušiť, čo podnieti vznik ekzému.

Plesne

Milujú teplo a vlhko, čo je ideálne prostredie práve na kúpaliskách, môžu napadnúť kožu, nechty, ale aj pohlavné orgány.

Chlamýdie a ureaplazmy?

Baktérie spôsobujúce infekcie močovopohlavného a reprodukčného systému.

Škrkavka detská

Červ (10 až 30 cm) parazitujúci v tenkom čreve, vajíčka sú infekčné aj niekoľko mesiacov a nevysychajú ako pri iných parazitoch.

Predpoveď počasia

Sobota: 27 - 34 ˚C

Nedeľa: 28 - 35 ˚C

Pondelok: 28 - 35 ˚C

Utorok: 28 - 35 ˚C

Streda: 29 - 35 ˚C

Štvrtok: 28 - 34 ˚C