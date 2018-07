Gróf dal vyrobiť v gbelianskom kaštieli tajnú chodbu: Pikantné tajomstvo izby č.107

Vedel, ako na to! Gróf Ferdinand Majláth sa síce nedožil ani štyridsiatky, ale v intímnych hrách by hravo strčil do vrecka aj dnešných mladíkov.

Zemepán, ktorý bol posledným majiteľom krásneho barokového kaštieľa v Gbeľanoch pri Žiline, si totiž okrem renovácie usadlosti a jej okolia dal vybudovať aj niečo, čo mohlo napadnúť iba skutočnému gurmánovi sexu. Za manželkou sa plížil tajnou chodbou so schodmi! Fotogaléria 6 fotiek v galérii Kaštieľ, ktorý sa v písomnostiach spomína prvýkrát v roku 1756, nesie so sebou pikantné tajomstvo. Ešte pred sto rokmi si v ňom tie najväčšie pôžitky dopriaval gróf Ferdinand Majláth († 38), jeden z potomkov nemeckých šľachticov, ktorí panstvo dostali ako odmenu za vernosť Habsburgovcom. V kaštieli si dal vyrobiť tajnú chodbu a schodisko, aby si mohol, kedykoľvek si zmyslí, nenápadne odskočiť na pár minút rozkoše. „Tajná chodba s točitými liatinovými schodmi viedla priamo z jeho izby do miestnosti na prvom poschodí. Zistili sme, že schodisko viedlo do miestnosti, ktorá bola grófkinou spálňou,“ povedala súčasná majiteľka kaštieľa Eva Janíčková. Gróf sa tak za vlastnou ženou zakrádal nenápadne ako za milenkou! Slúžka-klebetnica? Mladučká grófka Huberta Széchenyi sa tak mohla tešiť z radovánok so svojím manželom aj počas dňa. „Bolo o nich známe, že sa majú veľmi radi a aj za krátky čas, ktorý boli spolu, prežili spolu krásne romantické chvíle. Ich hniezdočko lásky sme v kaštieli zachovali a v izbe číslo 107 je dokonca aj posteľ vyrobená presne podľa pôvodnej,“ dodáva Janíčková. Huberta si brala Ferdinanda za muža, keď mala 18 a Ferdinand, v tom čase 35-ročný, tajomnú chodbu využíval často. Správy o ich búrlivých radovánkach prenikli medzi pospolitý ľud, keďže z grófkinej spálne prechádzala slúžka rovno do svojej izby. Manželmi boli len 3 roky. Huberta však stihla porodiť dve dcéry - Ferdinandu a Šarlotu a v 22 rokoch ovdovela. Jej milý zomrel náhle na infarkt po operácii slepého čreva vo Viedni 22. 2. 1929. Grófa pochovali v neďalekom lesíku, kde jeho hrob stojí doteraz. Dnes už tajná chodba so schodami neexistuje, zamurovať ju dali komunisti okolo roku 1980. „Kruhové liatinové schodisko niekto ukradol, a tak to zamurovali. Priestor využívali ako telefónnu ústredňu,“ uviedol Peter Janíček. Potomkovia manželského páru dnes žijú vo Švédsku a kaštieľ patrí rodine Janíčkovcov, ktorá ho buduje nielen ako hotel, ale aj ako oddychové a relaxačné centrum, kde si najmä na izbu číslo 107 pýtajú mnohí rezervačku. Rozmery tajného schodiska: Otvoriť galériu Tajné schodisko. Zdroj: roj, geni Dĺžka: 4 m Šírka: 1 m (Zamurované)