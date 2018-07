Hrivík sa po deviatich rokoch v zámorí adaptuje na KHL: Ruskí fanúšikovia sú skvelí

Nové skúsenosti. Hokejový útočník Marek Hrivík (26) ich po deviatich sezónach strávených v USA a Kanade naberá v Rusku, kde sa rozhodol prijať ponuku klubu KHL Viťaz Podoľsk.

K návratu do Európy ho lákala blízkosť k domovu a tiež budúcoročné MS na Slovensku.

V NHL nedraftovaný útočník sa v zámorí vyznačoval výdržou a trpezlivosťou. Napriek tomu dostal v profilige šancu len v 24 zápasoch od New York Rangers a Calgary. I preto už na jar avizoval presun do KHL, kde napokon podpísal zmluvu s Viťazom Podoľsk. „Potreboval som zmenu. Po toľkých rokoch za morom som chcel byť tiež bližšie domov a jedným z cieľov v novej sezóne pre mňa budú aj MS. Dúfam, že všetko pôjde, ako má a bez zranení,“ želá si Hrivík.

Do klubu z moskovskej oblasti pricestoval 7. júla. S adaptáciou mu pomohol český obranca Vojtěch Mozík. „Bol super a v podstate mi stále pomáha, aby som sa mohol čo najskôr zaradiť. Myslím si, že máme veľmi dobrý tím, prišli kvalitní hráči na čele s Alexandrom Siominom. Vedeniu veľmi záleží, aby sme zvládli úvod sezóny. Preto je aj príprava náročnejšia, aby sme boli pripravení od prvého duelu,“ povedal pre Nový Čas útočník, ktorý by mal hrať centra. V Rusku už absolvoval aj modelovaný zápas so spoluhráčmi pred fanúšikmi, ktorí boli zvedaví na posily. „Boli skvelí a videl som, že mesto žije hokejom,“ teší sa rodák z Čadce. Vo štvrtok sa s tímom presunul na ďalšiu časť prípravy do Talianska. „Ťažké to vraj bude až odteraz. Tak som zvedavý. V Taliansku a Rakúsku odohráme aj zopár zápasov,“ dodal Hrivík.

Bývalý klub bitkárov

Klub Viťaz Podoľsk sa ešte v roku 2013 volal Viťaz Čechov a mal zlú povesť. Majiteľ totiž angažoval veľa bitkárov a vyžíval sa, keď jeho zverenci zbili hráčov súpera. To však už dávno neplatí. V minulosti dres Viťaza obliekali zo Slovákov obrancovia Stano Hudec, Braňo Mezei a útočníci Andrej Podkonický a Martin Cibák.