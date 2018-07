Po páde dostáva Sagan poriadne zabrať: TOTO video je toho dôkazom

Ide cez bolesť. Slovenský cyklista Peter Sagan (28) prežíva na tohtoročnej Tour de France peklo.

Vyhral tri etapy a dokonca sa obliekol do žltého dresu pre lídra celkového poradia. Potom si s predstihom zabezpečil zelený dres, k jeho potvrdeniu mu stačí prísť v Paríži v nedeľu do cieľa. Pred druhým Kristoffom má náskok 281 bodov a je tak naozaj veľmi blízko k zisku šiesteho zelené dresu pre víťaza bodovacej súťaže.

Sagan však musel počas Tour riešiť aj osobné problémy, keď oznámil rozchod s manželkou Katarínou. Množstvo fanúšikov sa vtedy do neho obulo. No a aby toho nebolo málo, v 17. etape pri jednom zo zjazdov spadol a zranil sa, keď vyletel do lesa. Doráňaný a s roztrhaným dresom však prišiel do cieľa 17. etapy. Napriek bolestiam, s obväzom na pravej ruke a nohe a dolepenými náplasťami na chrbáte sa pustil do ďalšej náročnej etapy.

"Cítil som bolesť všade, no som celkom šťastný, že môžem pokračovať. Moja fyzická kondícia je trochu horšia, aká bola, ale využil som to, aby som prežil preteky aj z inej perspektívy. Bola to bolestivá jazda, ale bolo to stále lepšie, ako to bude zajtra. Hlavný cieľ je dokončiť Tour, prežiť kopce a prísť do Paríža. Sobotňajšia časovka bude v poriadku, problém budú kopce, ale nebojím sa, iba budem trochu trpieť," povedal Sagan v cieli pre portál pretekov. A že mal toho naozaj plné zuby, dokumentuje aj video zo sociálnej sieti. Veru, mnohí by to po páde zabalili, no Sagan je asi naozaj z inej planéty...