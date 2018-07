Predseda ĽSNS má problém: Prokurátor podal na Kotlebu obžalobu

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal vo štvrtok (26.7.) obžalobu na predsedu parlamentnej strany ĽSNS Mariana Kotlebu.

Obžaloval ho z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.

Podstatou skutku je, že Marian Kotleba v Banskej Bystrici v roku 2017 v priestoroch auly školy odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom zúčastneným rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov každý na sumu 1488 eur, pričom číslo 1488 je známe a používané v symbolike extrémistov. To je, ako povedala hovorkyňa ÚŠP, spojením čísel 14 (14 slov Davida Lanea, pravicového teroristu: "We must secure the existence of our people and a future for white children" čo v preklade znamená "Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí.") a 88 (8. písmeno v abecede je H, pričom HH je skrátený tvar nacistického pozdravu "Heil Hitler!").

"Tým verejne použitím (neo)nacistickej, resp. extrémistickej symboliky čísiel prejavil sympatie k rasistickej a nacistickej ideológii, ktorá smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb a ktorá hlása rasovú, etnickú nenávisť," dodala ďalej Tökölyová.