Slovan na Malte s poriadnou hanbou! Tréner Ševela si podal celé mužstvo

Futbalisti Slovana Bratislava si v 1. predkole Európskej ligy UEFA hladko poradili s moldavským tímom Milsami Orhei, ale prvý zápas 2. predkola na pôde FC Balzan im absolútne nevyšiel.

Zverencom trénera Martina Ševela sa nedarilo kombinačne, chýbala im iskra, kreativita a napokon si z Malty odniesli prehru 1:2.

Slovenský zástupca prehrával po góloch Bojana Kaljeviča v 17. a Uroša Lubomiraca v 67. minúte 0:2. Za Slovan znížil v 74. minúte Vukan Savičevič, na viac sa však už hostia nezmohli.

"Nehrali sme dobre, to si musíme chlapsky povedať," hodnotil stretnutie Ševela. "Viazla kombinácia a pohyb, vpredu nám chýbala väčšia kreativita. Súper skóroval zo svojej prvej šance, keď náš stredný obranca pri odkope netrafil loptu a útočník domácich to využil. Potom hral Balzan presne to, čo sme očakávali – kompaktná defenzíva a rýchle brejky. Balzan bránil skutočne úporne, máme však kvalitu, aby sme takéhoto súpera zdolali vonku i doma. V podaní hráčov mi chýbalo väčšie srdce, zápal do hry či rýchlejšie otáčanie akcií. Malým pozitívom je strelený gól, ktorý vždy pomôže smerom do odvety. Dvakrát sme však inkasovali a cieľ, s ktorým sme sem cestovali, sme nesplnili," priznal kouč "belasých" pre klubový web.

Postupovú pozíciu Slovana pred odvetou vylepšil gólom štvrťhodinu pred koncom Savičevič. Dvadsaťštyriročný stredopoliar prišiel na ihrisko po prestávke a skóroval v druhom zápase po sebe. Odrazenú loptu po centri Arťoma Suchockého napálil zo šestnástkového oblúka do siete.

"Chcel som to trafiť čo najsilnejšie a najpresnejšie z prvej. Pomohol mi aj teč obrancu, ktorý zmenil smer lopty tesne pred brankárom. Je to dôležitý gól, predsa len, ak by sme na Malte neskórovali, mali by sme to v odvete ešte náročnejšie. Ani teraz nie je pozícia ideálna, vďaka gólu z ihriska súpera však stále máme dobré postupové šance," zdôraznil Savičevič.

Proti súperovi, ktorý sa opiera o legionárov z krajín bývalej Juhoslávie či Južnej Ameriky, síce držali "belasí" loptu častejšie na kopačkách, no len ťažko nachádzali cestu cez jeho obranný val. Balzan miestami bránil až s deviatimi hráčmi pred vlastnou šestnástkou.

"Boli naozaj nepríjemní, zavreli sa pred šestnástkou a hrali na brejky, kde využívali rýchle krídla. My sme však hrali zle. Jednoducho zle, takže nesmieme mať žiadne alibi v podobe vysokej teploty vzduchu či umelej trávy. Podmienky boli predsa rovnaké pre oba tímy. Podali sme veľmi zlý výkon a prakticky jediné pozitívum je to, že sme strelili aspoň jeden gól," povedal Savičevič.

Balzan však ukázal, prečo v 1. predkole vyradil favorizovaný azerbajdžanský tím Kešlu Baku. "Som veľmi sklamaný, pretože sme tu mali zvíťaziť. Musíme dať hlavy hore, nič nie je stratené, pred nami je ešte odveta. V tej pôjdeme jednoznačne za postupom," sľúbil Savičevič.

Odveta je na programe o týždeň v Bratislave. Zverenci Martina Ševelu v prípade prekonania maltskej prekážky narazia v 3. predkole na Rapid Viedeň. "Pred odvetou je všetko otvorené. Očakávam, že Balzan bude hrať rovnako ako v prvom zápase. V odvete musíme byť kreatívnejší, aktívnejší a vyslať viac streleckých pokusov. Urobíme maximum, aby sme postúpili do ďalšieho kola," dodal Ševela.