Iveta Malachovská po operácii manžela: Romantika, akú môžu ženy závidieť

Je „ukecaná“, priamočiara a pracuje ako drak. Ostrieľaná moderátorka Iveta Malachovská (53) je stálicou na televíznej obrazovke už takmer 30 rokov!

Novému Času Nedeľa prezradila svoj recept na šťastné manželstvo, ako sa udržuje v kondícii, ale aj to, prečo musí mladších kolegov zdraviť prvá.

Nedávno ste mali doma trochu „horúco“, keď váš manžel, operný spevák Martin Malachovský, musel ísť pod nôž. Už je všetko v poriadku?

Musím si zaklopať, ale už je to dobré. Martinovi diagnostikovali asi pred tromi mesiacmi žlčníkové kamene. Chcel dohrať sezónu v divadle a potom to riešiť, no keď sa mu trošku priťažilo a odporúčali ich rýchlo vybrať, musel ísť bezodkladne na operáciu. Nedávno sme mali 25. výročie sobáša, tak som si ako darček vypýtala perlový náhrdelník. Smejeme sa, že ja mám originál a Maťko má svoje kamene.

Dopriali ste si aj svadobnú romantickú dovolenku ako pred 25 rokmi?

Boli sme v Paríži. Oslavovali sme v Moulin Rouge a bol to naozaj prekrásny, výnimočný večer. Počas pobytu sme v jeden deň stretli 96-ročného módneho návrhára Pierra Cardina, ktorý je naďalej v nesmierne obdivuhodnej kondícii.

Prečo práve Paríž? Stavili ste na romantiku?

Toto mesto milujeme. Keď sme sa zoznámili, Martin tam študoval. Chodíme veľmi radi za umením i športom – na tenis či na futbal. Pamiatky už máme za tie roky pochodené, hoci v Paríži je vždy čo pozerať. Tento rok sme sa, okrem iného, boli pozrieť aj v múzeu umenia Musée de l‘Orangerie, kde sú vystavené diela maliara, impresionistu Clauda Moneta. Nádhera.