Tréner AC Gattuso sa už na to nemohol pozerať a vyzval Mourinha

Góly v prvej pätnásťminútovke a potom až v záverečnom penaltovom rozstrele. Takúto zápletku priniesol zápas medzi Manchestrom United a AC Miláno na medzinárodnom pohári šampiónov v USA.

Po 15 minútach bol stav zápasu 1:1, no potom videli ďalšie góly diváci až v penaltovom rozstrele, ktorý priniesol poriadnu drámu. Red Devils vyhrali 9:8, no rozhodnutie priniesol až 26 pokus z bieleho bodu. Až deväť streleckých pokus z jedenástky neskončilo v sieti, na čo sa už nemohol pozerať kouč AC Gennaro Gattuso a vyzval trénera Josého Mourinha, aby sa do penált zapojili obaja kormidelníci.