Tour de France sa blíži k záveru: Sagan sa obáva poslednej horskej etapy

Posledná horská etapa! Cyklistov na Tour de France čaká piatok 19. etapa z Lourdes do Laruns. 200,5 km dlhá etapa ponúkne poslednú šancu na víťazstvo pre vrchárov.

Náročný deň čaká aj slovenského cyklistu Petra Sagana (28), lídra bodovacej súťaže. Po páde v 17. etape sa nevzdal a doráňaný pokračuje v pretekoch. Náskok v súťaži o zelený dres má dostatočný (pred druhým Kristoffom má náskok 281 bodov), na zisk šiesteho zeleného trička mu stačí prísť v Paríži do cieľa.

"Mohlo to byť horšie. Cítil som bolesť všade, no som celkom šťastný, že môžem pokračovať. Moja fyzická kondícia je trochu horšia, aká bola, ale využil som to, aby som prežil preteky aj z inej perspektívy," uviedol Sagan po štvrtkovej etape pre oficiálnu stránku pretekov.

Dobre si však uvedomuje, že oveľa náročnejšie to bude dnes v kopcoch. "Bola to bolestivá jazda, ale bolo to stále lepšie, ako to bude zajtra. Hlavný cieľ je dokončiť Tour, prežiť kopce a prísť do Paríža. Sobotňajšia časovka bude v poriadku, problém budú kopce, ale nebojím sa, iba budem trochu trpieť," dodal Sagan.

Na trase je šesť horských prémií, pričom po dvoch štvrtej kategórie možno prvé selekcie v pelotóne čakať pri stúpaní na Col d'Aspin (12 km; 6,5 %).

19. etapa na Tour de France

štart: 12:15 hod

miesto: Lourdes

cieľ: Laruns

dĺžka: 200,5 km

profil: horský