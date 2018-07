Pikantná spoveď Pamely Anderson o jej sexuálnom živote: Silikónová kráska vytiahla nečakané detaily

51-ročná sexica dostala od čitateľov magazínu Direct, ktorý herečku pozval, aby sa na chvíľu stala editorkou pre vzťahy a sex, niekoľko intímnych otázok, na ktoré sa však rozhodla odpovedať úprimne a bez akéhokoľvek ostychu.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Jeden z čitateľov sa jej spýtal, či má rada sex v trojke alebo "grupáč". "Nikdy som to nevyskúšala... Všetci moji priatelia boli žiarliví, až na jedného, ktorý si prestavoval, že ma sleduje pri tom, ako to robím so ženou," cituje slová hviezdy Baywatchu portál Etonline. Tiež priznala, že je veľká romantička a neuznáva sex bez lásky. Na otázku, čo by robila, ak by ju partner v spálni požiadal o niečo mimoriadne, odpovedala: "Sexuálne hračky môžu byť fakt zábavné."

Pamela napísala, že vždy túžila po obyčajnej láske a nemala potrebu byť pre niekoho sexuálnym objektom. "Držať sa s niekým za ruku, len tak si vykračovať po ulici a smiať sa spolu... To chcem viac ako čokoľvek iné." Herečka momentálne randí s 32-ročným futbalistom, Francúzom Adilom Ramiom, a ich vzťah držia v poriadnej tajnosti.

Zdroj potvrdil, že ešte nikdy nemala vzťah, ktorý by si tak poctivo strážila. Keď sa jej naň spýtali, odpovedala: "Som veľmi šťastná, milujem Francúzsko..." Tiež dodala, že vždy, keď sa potrebuje posťažovať svojej matke, tá jej odpovie: "Prestaň! Si šťastná! Je pri tebe viac dobrého ako zlého," uzatvára rozhovor herečka.