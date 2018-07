Kvetku Horváthovú vykopli zo šou Farma: Šokovaný hospodár Martin kritikou nešetril

Rana pod pás nielen pre moderátorku, ale aj hospodára! Markizácka stálica Kveta Horváthová (41) bola tvárou reality show Farma dlhých deväť rokov.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Nový Čas už pred mesiacom priniesol šokujúcu správu, že ju chcú vymeniť. Vtedy to však Markíza zmietla zo stola a kompetentní sa búchali do pŕs, že dostane opäť priestor. No zatiaľ čo sa ostrieľaná moderátorka pripravovala na svoju srdcovku, v Záhorskej Bystrici už mali iný plán. Kveta predsa len dostala padáka! Túto novinku berie ťažko aj „hlava“ Farmy - hospodár Martin Bagár (48), ktorý má na vec jasný názor!

Keď sa povedalo Farma, každý si vybavil Horváthovú. Tá bola deväť ročníkov neodmysliteľnou súčasťou tejto reality show. Moderátorka však na statku skutočne skončila. Táto správa bola obrovským šokom pre hospodára Martina, ktorý držal palicu nad súťažiacimi a s Kvetkou si výborne rozumel. „Ja budem v novej Farme aj s novou moderátorkou,“ priznal najprv Novému Času Martin Bagár. Vzápätí však neskrýval sklamanie a smútok. „To je život. Nemám na to žiadny vplyv, takže to beriem ako fakt. Samozrejme, Kvetka mi bude chýbať. Pre mňa znamená Farmu ona, takže pre mňa je toto tiež novinka,“ povedal hospodár.

Horváthová tak po dlhých deviatich rokoch na nový statok nepocestuje. „Dozvedela sa to pred pár dňami. Všetko si naplánovala, aby mohla robiť Farmu. Jednoducho s tým rátala,“ prezradil zdroj z televízie. „Tento rok to vyjde naozaj tak, že ešte pred Farmou pôjdem na dovolenku. Keďže pôjde o desiatu jubilejnú Farmu, bude mnohými vecami iná a ja sa na to veľmi teším. Budeme v inom prostredí, teším sa aj na nových farmárov,“ povedala nám len pred pár týždňami Kvetka.

Novému Času sa však už pred mesiacom podarilo zistiť, že v Záhorskej Bystrici kujú plány, ale ona v nich rozhodne nefiguruje. „Nahradiť Kvetku vo Farme sa nechystáme,“ znelo vtedy jasné stanovisko Markízy. Samotná moderátorka s reality show skutočne rátala. „Jubilejnú 10. sériu budem moderovať,“ uviedla v rovnakom čase rozhodne. Vtedy však ešte netušila, že na svoju srdcovku môže zabudnúť a nahradí ju Evelyn.

Hospodár Martin si tak bude musieť zvykať na celkom novú tvár. „Samozrejme, teším sa aj na spoluprácu s Evelyn,“ reagoval Bagár. Kompetentní majú na vec svojské vysvetlenie. „Televízia Markíza sa rozhodla pre prizvanie Evelyn do šou na základe zmeny konceptu programu, ktorý nebol v čase dopytu vášho denníka ešte finálny,“ povedal šéf PR a marketingu Markízy Michal Borec.