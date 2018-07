Topoľského nezvestná švagriná sa našla: Vytiahli ju z miesta, kam by nikomu nenapadlo ju hľadať

Bezsenné dni a noci sa skončili! Herec Pavol Topoľský (57) a jeho partnerka Vierka (29) mali od minulej soboty hlavu v smútku a plnú obáv o Vierkinu sestru Janku (31).

Sympatická tmavovláska totiž zmizla bez stopy aj bez mobilu. Rodina zalarmovala známych, kamarátov, o pomoc prosila aj na sociálnej sieti a do pátrania sa zapojila aj polícia. Muži zákona napokon mladú ženu vyzdvihli na mieste, kde by ju nikomu nenapadlo hľadať. Topoľský, ktorému spadol kameň zo srdca, Novému Času prezradil, ako sa jeho nezvestnú švagrinú podarilo nájsť.

Topoľský a partnerka Vierka boli v posledných dňoch ako na tŕňoch. Vierkina sestra Janka totiž minulý víkend odišla z domu a nikto o nej nič nevedel. Vystrašená rodina jej nezvestnosť ohlásila aj na polícii a na sociálnej sieti prosila ľudí, aby sa ozvali, ak by ju niekde videli.

Nezaháľal ani samotný herec a spolu s kamarátmi obchádzal miesta, kde by teoreticky mohla byť, no neúspešne. Napokon sa však na Topoľského s partnerkou v zúfalej situácii usmialo šťastie.Vierka hneď volala políciu,“ porozprával Topoľský Novému Času okolnosti tohto obrovského šťastia v nešťastí.

Mužov zákona si pritom nevie vynachváliť. „Boli veľmi promptní a profesionálni, prišli hneď, za päť minút. Veľmi citlivo a šikovne ju zobrali a doviezli. Takže vybavené,“ teší sa herec, ktorý mal spolu s partnerkou strach aj kvôli tomu, že Janka mohla byť dezorientovaná - a navyše sa už v minulosti niečo podobné stalo.

Vysvetlila to

Sympatická tmavovláska, ktorá svojím záhadným zmiznutím postavila do pozoru svojich najbližších, mala doma čo vysvetľovať. Policajné záznamy uvádzali, že mala pri sebe dokonca aj cestovný kufor. Rodina preto rátala s tým, že sa môže nachádzať v Bratislave, ale aj nemusí. „Áno, vysvetlila to, všetko je v poriadku. Zdieľanie na sociálnej sieti určite malo zmysel, lebo inak by asi ťažko niekto povedal, že ju videl,“ uzavrel Topoľský, ktorý si tak spolu s partnerkou po štyroch dňoch neistoty a strachu môže konečne vydýchnuť.

Polícia tiež môže Janku vyškrtnúť zo zoznamu nezvestných osôb. „Pátranie po nezvestnej osobe bolo v priebehu včerajšieho dňa zo strany príslušného útvaru Policajného zboru odvolané,“ potvrdil úspešné pátranie bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.