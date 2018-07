Úraz po skoku do bazéna, náhla operácia či prevoz domov môžu stáť tisíce: Prečo sa oplatí na dovolenku poistiť?

Skok do bazéna sa skončil na Malorke pre Richarda (26) vážnym zranením a poškodením miechy.

Nemal poistenie a jeho blízki teraz zháňajú peniaze na jeho prevoz domov. Aj takto sa môže skončiť dovolenka bez cestovného poistenia. Prečo nestačí európsky preukaz zdravotného poistenia a koľko zaplatíte za komerčné poistenie?

Bežné zdravotné poistenie s európskym preukazom zdravotného poistenia vám dáva aj v rámci EÚ a niektorých ďalších krajín rovnaké práva ako domácim. Platí to však iba vo verejných zdravotníckych zariadeniach a neznamená to, že nebudete nič platiť. Spoliehať sa na to, že sa vám pri dovolenke nič nestane, sa nevypláca. „Správne nastavené cestovné poistenie môže zabrániť tomu, aby sa vám dovolenka neplánovane predražila. Platí základné pravidlo - lepšia je prevencia ako riešenie nepríjemných dôsledkov,“ odporúča odborníčka na financie z Partners Group SK.

Bez cestovného poistenia riskujete aj niekoľkotisícové náklady. „Napríklad jeden z klientov počas minuloročnej dovolenky v Bulharsku dostal obojstranný zápal pľúc, ktorý si vyžadoval hospitalizáciu a následný letecký prevoz na Slovensko. Náklady hradené z cestovného poistenia dosiahli v tomto prípade takmer 17 500 eur,“ priblížil Peter Ripka z ČSOB Poisťovne. Náklady na ošetrenie, hospitalizáciu a prevoz však môžu prekročiť aj stotisíc eur. Pritom samotné poistenie stojí len niekoľko desiatok eur.

Platíte ako domáci

Matej Neumann, hovorca Union Poisťovne

Otvoriť galériu Matej Neumann, hovorca Union Poisťovne. Zdroj: anc Poistenci majú s Európskym preukazom zdravotného poistenia rovnaké práva na zdravotnú starostlivosť ako poistenci danej krajiny.

Tip od nás

Výhodnejšie môže byť mať poistenie v rámci balíka služieb vašej banky. Ročne zaplatíte zhruba 20 eur.