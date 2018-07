Martinkovi skrachovalo aj tretie manželstvo: Divoký rozvod! Manželka odhalila pikantnosti

Nemá šťastie v láske. Privatizér Piešťanských kúpeľov Karol Martinka (62) sa tento rok na Valentína zosobášil so svojou treťou manželkou Janou Klima (44).

Vzťah však veľmi rýchlo stroskotal. Už po piatich mesiacoch si obaja nevedia prísť ani na meno a vzájomne sa obviňujú z toho, kto zapríčinil krach ich lásky.

Svadba s Rakúšankou slovenského pôvodu prebehla vo Viedni. Martinka hovoril, že pri svojej novej láske - vraj podnikateľke s nehnuteľnosťami a vzácnymi mačkami sa cíti ako zlatokop, pričom k svadbe sa odhodlali len po 46 dňoch od prvého stretnutia. Mečiarovský privatizér teraz tvrdí, že to bolo bez rozmyslu. „Keby som vedel vtedy, čo viem dnes, určite by som sa neoženil. Šokoval ma životný štýl mojej, už čoskoro exmanželky Jany. Prekvapila ma jej neúcta k vlastnej matke. Snažila sa ma izolovať, a preto k nám nemohli chodiť kamaráti a dobrí známi,“ vysvetľuje Martinka s tým, že jej prekážal aj jeho vzťah s dcérou. „Navyše som zistil, že všetky reči o majetku a podnikateľských aktivitách, nie sú pravdivé. Mnohé nehnuteľnosti, ktoré vlastní, získala akurát darom od svojich bývalým manželov a sponzorov,“ opisuje Martinka.

Biznis jeho manželky vraj bola len fikcia.Vyhovovalo by jej, aby som čo najdlhšie žil, aby sa obchod uskutočnil a až potom môžem umrieť, aby z nej ostala bohatá vdova,“ dodáva Martinka s tým, že obchod nakoniec aj tak padol.

Sťažuje sa tiež na to, že jeho polovička šíri, že si kupuje ženy. „Keby som si chcel kupovať lásku, tak by som si neplatil ženu pred päťdesiatkou,“ zakončil Martinka. Sám má teraz zdravotné problémy a požiada o rozvod v Rakúsku. Na lásku však nezanevrel. „Hádam mi to na siedmykrát vyjde,“ skonštatoval s úsmevom.

Manželka reaguje

Jeho ešte stále manželka nenechala na ňom ani jednu suchú nitku. Hovorí, že Martinka sa s ňou oženil len preto, aby sa mohol ukazovať, že zmúdrel a má staršiu partnerku. „Bohužiaľ, pán Martinka si zo mňa urobil otrokyňu. Bola som zatvorená v jeho dome 24 hodín denne pod jeho dohľadom. Nikde som nesmela ísť sama. Nesmela som sa stretávať s priateľkami ani chodiť do fitnes štúdia, ani šoférovať,“ opisuje ich život Jana. „Musela som mu servírovať päťkrát denne jedlo na striebornej tácke, upratovať po ňom, chystať lieky, lebo on nevedel, ktoré má kedy vziať. Nemala som čas ísť ani do svojho domu urobiť opravy. Keď som sa konečne vzoprela a povedala, že mu nenavarím, lebo nemám čas, tak sa rozzúril a vtedy odišiel odo mňa z môjho domu a nesmela som si ísť ani po svoje veci,“ šokuje jeho polovička.

Sám manžel jej vraj tvrdil, že sa mu nechce chodiť za dcérou. „Znášať jeho hysterické výstupy nebolo jednoduché,“ dodala. Zároveň vysvetľuje, že jej chov jej prinesie zárobok až budúci rok, lebo mačky ešte nedosiahli produktívny vek. „Celé dni len rozpráva, kto je on, teda kedysi bol, čo znamenal. On žije vo svojej minulosti, je veľký egoista. Pred svadbou každý deň kľačal pred mojimi nohami. Tvrdil, že žiadnu ženu tak nemiloval. Bohužiaľ som mu naletela,“ uzatvára.

Martinkove ženy

Blažena

Otvoriť galériu Blažena. Zdroj: anc Blažena Martinková († 44) po tom, čo sa jej vyhrážali smrťou, trpela ťažkými depresiami. V roku 2001 spáchala samovraždu.

Jana