Problémy Kiskovcov na luxusnej dovolenke: Uväznení na letisku v Turecku!

Nečakané komplikácie. Otec prezidenta Andrej Kiska (83) nedávno prekonal druhý akútny infarkt.

S manželkou Máriou sa tak rozhodli šetriť si zdravie a išli takmer na dvojtýždňovú dovolenku do tureckej Antalye. Pri odlete z luxusného letoviska ich však čakalo nepríjemné prekvapenie.

Kiska najst. hovorí, že problémy nastali až po tom, čo už čakali na letisku. „Patálie sa vyskytli v súvislosti s časom odletu. Pôvodne sme mali z Antalye letieť ráno pred desiatou. Už v priestoroch letiska sme si však všimli, že sa nám to posunulo na 14.40 hod. Okolo obeda sa na informačnej tabuli objavil dokonca čas 23.59 hod., v tom sa objavil pracovník, pravdepodobne z tureckej strany, ktorý nám oznámil, že poletíme o tretej v noci,“ ozrejmil otec nášho najvyššieho ústavného činiteľa a ako dôvod nepríjemnej situácie uviedol poruchu lietadla.

Napriek tomu bývalý učiteľ s manželkou uväznení s ostatnými cestujúcimi v Turecku neostali. Kiska najst. hovorí, že išli iným komerčným letom. „Nám sa naskytla šanca na lietadlo, ktoré malo voľné miesta do Košíc,“ povedal. Vďaka tomu Kiskovci meškali „iba“ osem hodín namiesto hroziacich devätnástich. Samotnú dovolenku v päťhviezdičkovom komplexe hodnotí prezidentov otec veľmi kladne, pochvaľuje si pohostinnosť domácich, stravu, služby i more.

Čiperný dôchodca dokonca neplánuje žiadať ani kompenzácie za zmeškaný let. „Neuvažovali sme o tom. Pri týchto situáciách je samozrejmé, že sa dostaví istá nespokojnosť. Pohundrali sme si, ale rešpektovali sme to. Nie je dôvod na nespokojnosť, až na to, že si nie sme istí, či sme dostali ten typ izby, za ktorý sme zaplatili,“ s humorom dodal Kiska.

Ako dovolenkovali Kiskovci