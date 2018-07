Toto nedokázal žiadny Slovák: Dušan Pašek stojí pred novou výzvou

Ďalšia veľká výzva.

Bývalý hokejový útočník Dušan Pašek (33) vo februári 2016 ukončil kariéru pre problémy s chrbtom. Našťastie sa ich už zbavil a z ľadu sa postupne presunul na trávniky, keď sa zamiloval do futbalu. Na jar debutoval v nižšej súťaži v drese Stupavy, no v novej sezóne nevylučuje štart v najvyššej slovenskej lige za nováčika zo Serede!

Trojnásobný hokejový majster Slovenska so Slovanom, resp. Košicami sa na jar rozhodol opäť naštartovať svoju športovú kariéru. Za Stupavu odohral niekoľko zápasov a zostal jej verný doteraz. „S tímom Stupavy absolvujem všetky tréningy, čo znamená trikrát do týždňa a ostatné dni sa pripravujem s osobným trénerom,“ povedal nám syn legendy československého hokeja Dušana Pašeka st. Tréningy stíha popri svojej práci a neobmedzuje ho už ani chrbát, pre ktorý musel predčasne skončiť s hokejom: „Problémy s chrbtom už nemám, hoci v priebehu troch týždňov ešte pôjdem na kontrolu k doktorovi a svetoznámemu odborníkovi Schubertovi do Mníchova, ktorý ma pred štyrmi rokmi operoval. Chcem mať istotu, že som stopercentne schopný podstupovať pravidelnú záťaž v príprave.“

V novej sezóne si už dáva oveľa vyššie ciele než v tej uplynulej a nie je vylúčené, že sa predstaví aj na fortunaligovom trávniku. Nedávno sa zúčastnil na tlačovej konferencii nováčika ŠKF iClinic Sereď ako zástupca generálneho partnera klubu, pričom zaznela aj výzva, či si oblečie jeho dres v ligovom zápase. „Som športovec, registračku mám, pravidelne trénujem, futbal milujem a stále mám len 33 rokov. Tak prečo nie? Viem, že by to bolo určite veľké sústo, no keby sa naskytla šanca, neváhal by som,“ ubezpečil veľký fanúšik Realu Madrid a Cristiana Ronalda, ktorý aj v kopačkách nastupuje so svojím tradičným číslom 22 a taktiež v útoku. Keby v Seredi dostal šancu, bol by prvým športovcom v novodobej histórii Slovenska či Česka, ktorý hral v najvyššej hokejovej i futbalovej lige!