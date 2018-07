Ďaloga potešil najmenších: Aha, čo kúpil pre celé mužstvo

Chce pomáhať najmenším.

Hokejový obranca Marek Ďaloga (29) sa pripravuje na svoju premiérovú sezónu vo švédskej lige, kde bude obliekať dres klubu Mora IK. Trénoval v Banskej Bystrici a následne v Detve, kde vyrastal. Práve v HC 07 Detva už funguje aj hokejová prípravka, ktorá bude niesť jeho meno a práve slovenský reprezentant pripravil pre malých hráčov spolu s klubovým vedením prekvapenie v podobe 20 súprav nového výstroja.

Jeden z najlepších slovenských obrancov má z projektu veľkú radosť. „Chceme pomôcť deťom, aby sa to tu rozbehlo a aby sa vrátili hokejové školy. Práve hokej je v tomto meste šport číslo jedna. Chcem, aby to tu bolo tak, ako keď som tu začínal ja a boli tu hokejové triedy,“ vysvetlil Marek Ďaloga, ktorý malým hráčom včera na zimáku v Detve odovzdal výstroj. „Kupovali sme ho viacerí. Hlavným cieľom je, aby deti našli k hokeju svoju cestu a začali s ním od malička,“ dodal slovenský reprezentant.

Spokojnosť s týmto krokom netajil ani šéf HC 07 Róbert Ľupták. „Marek sa v súčasnosti pripravuje s naším tímom a dostali sme spoločný nápad, že by podporil mládež, keďže jeho prvé kroky na ľade robil práve v Detve. Mali sme tu hokejové leto, organizovali detské kempy pre malých hráčov z nášho mesta a okolia. Jemu sa to páčilo a chcel by v tomto pokračovať. Každoročne nám pomôže s nákupom detského výstroja a takisto by sa chcel kempov zúčastňovať,“ uviedol Ľupták a dodal: „Chceli by sme, aby to bolo ako v minulosti. Detva bude spádová oblasť pre malých hokejistov, aby sme si vychovávali hráčov do A-mužstva.“