Moderátori rannej šou ohrozili vysielanie! Čo sa stalo?

Dominika Dadíková a Martin Chynoranský majú za sebou krušné chvíľky.

Tomu sa povie – viezť sa na jednej vlne! Zatiaľ čo moderátorka Dominika Dadíková strávila uplynulú noc na pôrodnej sále, jej kolegovi Martinovi Chynoranského, sa v rovnakom čase dostavili žalúdočné problémy. Už to vyzeralo tak, že rannú šou Rádia Vlna nebude mať kto odvysielať, nakoniec však všetko dobre dopadlo.

Martin cez noc ako správny chlap zdravotné problémy „rozdýchal“ a Dominika je už dvojnásobná mama! Skoro ráno sa s partnerom Petrom stali rodičmi Tea, nad ktorým bude ochrannú ruku držať jeho starší brat, 2-ročný Leo.

„Už som ani neverila, že porodím. Prišlo to na mňa v noci a tak sme si s Teom dali rannú šou trochu inak. Bol to adrenalín, lebo ešte večer predtým sme si s Chynom písali, že ja mám kontrakcie a on sa nevie odlepiť od WC. Nakoniec som to zvládla ako profesionálka - počas rannej šou presne o 6:15. Na Chynove šťastie – nie priamo v štúdiu. Sme zdraví, trochu dosť unavení, ale tešíme sa, že sa s Teom konečne vidíme takto zoči voči,“ povedala Dominika.

Martin Chynoranský, ktorý s Dominikou Dadíkovou zobúdza poslucháčov Rádia Vlna každý pracovný deň po 5-tej, ukázal aj svoju citlivejšiu stránku:poznamenal Martin.

Celú situáciu zachytila aj kamera v štúdiu:

Rodina Rádia Vlna sa pekne rozrastá! Už teraz padajú medzi kolegami stávky, kto bude ďalší v poradí!