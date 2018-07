Posledný prokurátor Norimbergu varuje: Svet je vo veľkom nebezpečenstve

Posledný žijúci prokurátor z norimberských procesov Benjamin Ferencz prehovoril na pôde OSN.

Svet je vo veľkom nebezpečenstve - veľké národy, ktoré majú moc, sa snažia eliminovať každého, kto ich ohrozuje, navzájom sa hádajú a vyhrážajú sa. Musia nevyhnutne zmeniť spôsob svojho myslenia.

"Niekto môže niekde vznietiť malú iskru, z ktorej vznikne veľký požiar, v dôsledku čoho sa môže rozšíriť ďalej – teda môže zabiť väčšinu ľudí, ak nie všetkých. Dnes majú (silné národy) kapacitu to spraviť. Takže zobuďme sa. Nemôžeme naďalej fungovať podľa starých pravidiel, ktoré dnes už neplatia. Musia odrážať potreby súčasnosti," konštatoval Ferencz, pričom zdôraznil nutnosť zachovania mieru.

Ľudom odkázal, aby sa nikdy nevzdávali. Lídri sú podľa neho lídrami iba vďaka vôli občanov. "Ak je to potrebné, ľudia by mali ísť do ulíc, avšak pokojne, pretože v opačnom prípade by sa mohlo preliať viac krvi, než je nutné," uzavrel. Zároveň dodal, že ak ich lídri sklamú, občania by ich nemali viac voliť.

Americký právnik maďarského pôvodu Benjamin B. Ferencz je posledný žijúci prokurátor z norimberských procesov. Narodil sa v Sedmohradsku v roku 1920. Do Spojených štátov emigroval s rodičmi ako niekoľkomesačné dieťa. V siedmich rokoch, keď nastúpil do školy, ešte neovládal angličtinu, pretože doma sa rozprávali len v jazyku jidiš. Veľmi rýchlo sa však stal najvzdelanejším členom rodiny a získal štipendium na Harvardovej univerzite v odbore právo. Keď študoval prvý semester, Japonsko zaútočilo na Pearl Harbour. Chcel sa stať pilotom, no pre jeho výšku ho nevzali.

Po ukončení štúdia sa pripojil k protilietadlovému delostreleckému práporu americkej armády; získal vyznamenanie za to, že sa zúčastnil bojov v Normandii. Na konci druhej svetovej vojny ho vďaka právnickému vzdelaniu preložili do jednotky určenej na vyšetrovanie vojnových zločinov.

Mal iba 27 rokov, keď sa stal hlavným prokurátorom za USA v najväčšom súdnom procese v dejinách s nemeckými pohotovostnými jednotkami Einsatzgruppen. Boli to nacistické oddiely, ktorých úlohou bolo terorizovať miestne civilné obyvateľstvo, aby realizovali nacistickú rasovú politiku. Vďaka nemu sa dostalo pred súd vyše 20 dôstojníkov SS, príslušníkov Einsatzgruppen, zodpovedných za smrť viac ako milióna ľudí (Židov, Rómov, partizánov a ďalších). Išlo o proces v Norimbergu a zároveň o Ferenczov vôbec prvý súdny prípad v jeho živote. Všetci boli uznaní za vinných, štyroch obesili.

Neskôr sa zasadzoval za vznik Medzinárodného trestného súdu (ICC). V súčasnosti sa venuje medzinárodnému právu a obhajobe svetového mieru. Dodnes je významným podporovateľom ICC, ktorý je prvým stálym trestným tribunálom určeným na stíhanie genocídy, zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov a zločinov agresie. Bol vytvorený tzv. Rímskym štatútom pred 20 rokmi.

Benjamin Ferencz si myslí, že ICC má svoje opodstatnenie predovšetkým preto, lebo páchatelia agresie si čin s najväčšou pravdepodobnosťou nepriznajú. Zdôraznil, že nový koncept ľudskosti sa nedá vybudovať, kým sa peniaze nevynaložia skôr na odstránenie príčin nespokojnosti, než na výrobu zbraní.