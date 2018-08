Michael trpko oľutoval, že sa na pláži nechal zahrabať do piesku: Z výletu si priniesol nechutný suvenír

Z dňa na pláži si odniesol nechutný suvenír. Tínedžer trpí neznesiteľnými bolesťami už vyše mesiaca.

Michael Dumas (17) si užíval deň na floridskej pláži Pompano aj s kamarátmi. Nevynechali ani zahrabávanie v piesku, čo sa štyrom z nich poriadne vypomstilo, píše The Sun. Tínedžeri sa na pláži infikovali nepríjemným parazitom, ktorý sa im dostal pod kožu.

Zhrozená matka Kelli Mulhollen Dumas varovala ostatných rodičom na Facebooku pred nebezpečenstvami žijúcimi na plážach. "Michael bol na výlete. Zahrabali ho v piesku a to sa stalo jeho nočnou morou. On a traja kamaráti sa nakazili mechovcom. Michael dopadol najhoršie," napísala v príspevku.

Tínedžerovi sa objavila na nohe hrozivý červený fľak, ktorý ho nesmierne bolí. Navštívil štyroch bežných lekárov a dermatológa. Liečili ho antibiotika a rôznymi prípravkami proti parazitom. Kelli za liečbu zaplatila takmer 1200€. "Trpí silnými bolesťami a je to hrozné. Nikdy sa nenechajte zahrabať do piesku a nedovoľte to ani svojim deťom," dodala matka.

Mechovec typicky napadá psy, mačky a iné zvieratá, no nakaziť sa ním môže aj človek. Do tela sa dostáva najčastejšie cez kožu, napríklad pri bosej chôdzi na plážach, alebo pri kontakte s kontaminovanou pôdou.