Bábätko trpelo nepríjemným ekzémom: Po liečbe steroidovými krémami sa stalo na nich závislé

Namiesto vyliečenia sa situácia ešte zhoršila.

Natasha Das Gupta (27) z Kanady má 8-mesačnú dcérku Indicu. Tá od narodenia trpí nepríjemným ekzémom, kvôli ktorému ju Natasha vzala k doktorom. Predpísali jej lokálne steroidové maste.

Už o niekoľko hodín sa zdalo, že jej pokožka sa čistí, ale stačil deň a tvár mala červenšiu ako predtým. Takéto štádium môže nastať vtedy, keď človek prestane so silnou alebo dlhodobou liečbou. Od vysadenia krému mala Indica niekoľkokrát zapálenú pokožku.

"Bolo to príšernejšie ako čokoľvek, čo som predtým videla. Na líčkach nemala žiadnu kožu, lúpala sa preč," priblížila matka Natasha. Príliš silné látky v kréme totiž spôsobili to, že pokožka dievčatka sa ňom stala doslova závislá.

"V horšie dni je to hotové peklo. Malá zúfalo kričí, koža ju páli a lúpe sa. Po šiestich týždňoch pálenie väčšinou prechádza, no vždy to príde znova," uzavrela pre The Sun Natasha.

Po niekoľkých problémových mesiacoch sa symptómy začínajú zmierňovať. K úplnému vyliečeniu závislosti však môže dôjsť až po roku.