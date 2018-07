Do Španielska prichádza čoraz väčší počet migrantov: V uplynulých dňoch zachránili takmer 900 ľudí

Takmer 900 ľudí, ktorí sa plavili cez Stredozemné more z Afriky do Európy, bolo za posledné dva dni zachránených vo vodách južne od Pyrenejského polostrova.

Informovala o tom v stredu španielska námorná záchranná služba v čase, keď čoraz väčší počet prichádzajúcich migrantov zaťažuje infraštruktúru krajiny a zvyšuje naliehavosť riešenie migrácie, uviedla agentúra AP.

Mnohí z migrantov prečkali noc na záchranárskej lodi kotviacej v prístave mesta Algeciras. Provizórne zriadené krízové strediská, ktoré slúžia na ich registráciu a ubytovanie, už teraz presiahli svoje kapacity.

V oblasti Gibraltárskeho prielivu, ktorý je najužším miestom vodnej hranice medzi Európu a Afrikou, zachránili španielski námorníci v stredu 387 ľudí z 29 lodí. V utorok to bolo 484 migrantov z 30 plavidiel.

Počty utečencov a iných migrantov, ktorí sa plavia cez Stredozemné more do Španielska sú tento rok vyššie ako v prípade Talianska, ktoré čelilo hlavnému náporu v uplynulých rokoch. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) pred časom informovala, že od začiatku tohto roka do 18. júla prišlo na španielske pobrežie 18.653 migrantov.