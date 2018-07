Bora-Hansgrohe rozhodne vo štvrtok ráno: Sagan však posiela jasný odkaz!

Slovenský cyklista Peter Sagan utrpel v stredajšej 17. etape pretekov Tour de France nepríjemný pád. Približne 20 kilometrov pred cieľom vyletel z cesty a dopadol na kameň.

Jazdec stajne Bora-Hansgrohe spadol 38 kilometrov po štarte počas klesania v horskej etape, ktorá viedla z Bagnéres-Luchon do Saint Lary Soulan (65 km).

í ½í³º Relive Stage 17 onboard with @petosagan after his harsh crash in a downhill section í ½í²ª#TDF2018 pic.twitter.com/mC2tfEGiji — Le Tour de France (@LeTour) 25. júla 2018

"Našťastie, kamery nezachytili pád. Vyletel som z cesty, dopadol som na zadok na kameň. Pokračujem, trošku so zraneniami, ale môže byť aj horšie. Dúfam, že nemám nič zlomené, mám narazeninu a problém ohýbať nohu, no snáď to o deň, dva, rozhýbem. Snáď neskončím pár dní pred cieľom," povedal Sagan pre RTVS.

Do cieľa dorazil s roztrhnutým dresom, odreninami pravej časti tela a mankom 26:29 minúty, čím splnil limit. Sagan po dojazde podstúpil vyšetrenia, ešte predtým sa však zúčastnil na ceremónii, kde si prevzal zelený dres pre lídra bodovacej súťaže.

Thanks everybody for your support and messages! That was a hard crash but, fortunately, I haven't broken anything and I feel confident about the last four stages of @LeTour (@bettiniphoto) pic.twitter.com/9VuYYmFl0W — Peter Sagan (@petosagan) 25. júla 2018

Rýchlik spod Tatier už zanechal aj odkaz fanúšikom na sociálnej sieti Twitter. "Ďakujem každému za podporu a správy! Bol to nepríjemný pád, ale našťastie som si nič nezlomil a pôjdem odhodlane do posledných štyroch etáp."

UPDATE @petosagan

After further examinations, following his crash on stage 17 @LeTour ,no fractures have been reported. Peter suffers from heavy abrasions and some bruises on his right side. A final decision about taking on stage 18 will be taken from the team tomorrow morning. pic.twitter.com/AAMeJGRF74 — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) 25. júla 2018

Agentúra DPA však následne citovala hovorcu Bora-Hansgrohe Ralpha Scherzera, podľa ktorého o štarte Sagana tím definitívne rozhodne vo štvrtok ráno: "Neutrpel zlomeniny, ale modriny a otvorené odreniny na pravej strane tela."

Rozhodnutie je na tíme, 28-ročný Slovák je však odhodlaný pokračovať. Na zisk šiesteho zeleného dresu potrebuje už iba dôjsť do cieľa v Paríži: "Bolo by ľahké ísť domov, ale nie pár dní pred Parížom. Mohlo to dopadnúť horšie. Uvidíme, ako sa budem cítiť vo štvrtok. V záverečnom stúpaní som si išiel vlastným tempom a došiel som v poriadku."