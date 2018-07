Ďalší veľký prestup na obzore? Boateng rokuje s veľkoklubom

Nemecký futbalový obranca, hráč Bayernu Mníchov, Jérome Boateng (29), rokuje o možnom prestupe do francúzskeho Paríž St. Germain.

Potvrdil to aj Karl-Heinz Rummenigge. Rozhovory však prebiehajú výlučne medzi francúzskym veľkoklubom a Boatengom. "V tejto chvíli neexistuje kontakt medzi klubmi. Musíme počkať, ako sa to vyvinie. Potom sa pokúsime dohodnúť na prípadnom schodnom odstupnom," citoval Rummenigeho server Sky Sport. Dvadsaťdeväťročný obranca prišiel do Bayernu Mníchov ešte v roku 2011 z Manchestru City.