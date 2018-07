Demi Lovato sa predávkovala drogami: Jej problémy naštartovala jedna smutná udalosť

Nezvláda slávu? Speváčka a herečka Demi Lovato (25) mala viackrát problémy s drogami a alkoholom. Dlho sa držala, no vyzerá to tak, že opäť v tom „lieta“.

Z jej hollywoodskeho hniezdočka ju previezli do nemocnice po tom, čo sa predávkovala.

Demi svoju kariéru začínala ako 10-ročná. Zahrala si v rôznych seriáloch a filmoch. Neskôr prerazila ako speváčka. Kariéru mala riadne našliapnutú, no v súkromí jej to škrípalo. Trpela depresiami, sebapoškodzovaním, poruchou stravovania. Už ako malú ju šikanovali, a preto sa vzdelávala doma.

Neskôr, počas svojej kariéry začala otvorene hovoriť o svojej závislosti od drog a alkoholu. Priznala sa, že už ako 17-ročná vyskúšala kokaín. A potom to už išlo dole vodou. Jej mama sa o ňu veľmi bála a chcela ju chrániť, pretože Demin otec bol taktiež závislý. „Myslím si, že vždy som hľadala to, čo našiel on v drogách a alkohole, keďže si vybral práve to namiesto rodiny,“ priznala speváčka. Ako 18-ročná sa prvýkrát dostala na liečenie. No prišiel prvý relaps. Zlom nastal v roku 2012. Demi sa zaťala a 6 rokov bola čistá. Začala však bojovať s poruchou stravovania.

Vzťah s hercom Wilmerom Valderramom (38) stopol jej všetky problémy. Až do roku 2016 bola šťastná a vyrovnaná.V pondelok to však prehnala, pretože z jej domu na Hollywood Hills ju odviezla sanitka rovno do nemocnice. Podľa niektorých zdrojov. Kamaráti, ktorí zavolali záchranku, jej podali liek proti predávkovaniu opiátmi, ktorý mali pri sebe, lebo tušili, že niečo podobné príde. Deň predtým totiž celú noc prehýrila.

Speváčkino okolie odmieta, že by išlo o heroín. Ona sama s lekármi nespolupracuje a odmieta prezradiť, čím sa predávkovala. V jej dome sa žiadne drogy nenašli.

