Vladimír prišiel pri nehode o synčeka († 9): Adamkov odkaz trhá srdce!

Fotka, ktorá nenechá suché ani jedno oko. Profesionálny hasič Vladimír (46), ktorý bol spolu s manželkou a troma deťmi pred 2 týždňami na Hornej Orave účastníkom ťažkej nehody, sa druhý raz narodil.

Do jeho Volkswagenu totiž podľa polície vrazila audina, ktorá prešla do protismeru. Pri tragédii prišiel o synčeka Adamka († 9) a o život bojovala aj dcérka Simonka (6). Dievčatko už je vďakabohu od utorka so svojou rodinou doma, braček však jej i ostatným chýba. Rodinka sa pritom ešte pred pár mesiacmi zabávala na svadbe, kde sa spolu fotili. Mrazivým paradoxom je, že Adamko držal v rukách odkaz, ktorý sa nesplnil...

Z návratu Simonky (6) domov má tatino Vladimír (46) veľkú radosť. „Modlil som sa, aby Simonka prišla na meniny a aby sme mohli začať spolu všetci odznova žiť v dome, kde nám tak strašne Adamko chýba,“ hovorí zronene. Po chlapčekovi, ktorý neprežil prudký náraz audiny do ich volkswagenu, ostalo v dome príliš veľa spomienok.

Na chodbe za dverami rodinného domu stále čaká na jeho šibalstvá prázdninová letná výbava – korčule, bicykel, loptaTúžime po tom, aby bol Adamko poslednou obeťou pirátov na cestách na Slovensku a cítime so stovkami ľudí, ktorí prišli takýmto istým spôsobom o svojich milovaných,“ hovorí hasič, ktorý sa venuje záchrane ľudí na cestách už 27 rokov. Krutou iróniou osudu je, že práve on doplatil tým najcennejším, čo mal – životom milovaného synčeka.

Postavia mu pamätník

Adamko si len pár mesiacov pred svojou nečakanou smrťou vylosoval na svadbe blízkych ceduľku s odkazom: Mám ešte dosť času. Rodina bola v októbri 2017 na svadbe a chlapček sa so svojím bračekom a sestričkou, ako aj s rodičmi na nej skvele zabával. „Dosť času nebol ani rok. Znamenal, že ho v škole vyznamenali, že stihol prvé sväté prijímanie a že nás všetkých spojil v tej obrovskej snahe urobiť niečo, aby aj iné deti takto skoro nemuseli z tohto sveta odchádzať,“ uzatvára Adamkov otec Vladimír. „My sme sa ako rodina zomkli a chceme spoločne apelovať na zákonodarcov, aby prijali urýchlene zákony proti pirátom na cestách,“ povedal ujo Adamka Milan.

Podľa jeho informácií bude stáť na mieste posledného Adamkovho vydýchnutia pamätník, ktorý bude spomienkou na chlapčeka a zároveň bude pomníkom pre obete, ktoré prišli o život vinou pirátov na cestách. Polícia podľa informácií krajského hovorcu Radka Moravčíka už obvinila vodiča audiny Dávida (21) z usmrtenia a ublíženia na zdraví.