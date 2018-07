Richard zostal po skoku do bazéna na Malorke ochrnutý: Peniaze na prevoz mu zháňajú manželka i milenka!

Dovolenka sa zmenila na peklo! Richard (26) s priateľkou Simonou si v španielskom letovisku Magalufa na Malorke užívali spoločné chvíle.

Po nešťastnom skoku do bazéna si však mladík zlomil krčné stavce a poškodil miechu. Momentálne nevládne leží v španielskej nemocnici, kde dýcha s pomocou trubice. Žiaľ, nebol poistený, a tak dievčina robí, čo je v jej silách, aby vyzbierala dostatok peňazí na prevoz svojej lásky. Nie je však sama!

Pár na Malorku odletel, aby oslávil Richardove 26. narodeniny. „Prežívali sme najlepšie chvíle nášho života,“ vyznala sa Simona na sociálnej sieti. Všetko sa zmenilo po Richardovom skoku do bazéna. Po tvrdom dopade ho previezli do nemocnice. „Richard momentálne dýcha s pomocou trubice, sám by to nedokázal,“ napísala na stránku GoFundMe Simona. Hlavou a ramenami môže hýbať, avšak od hrudníka dolu je úplne ochrnutý. Richard, žiaľ, nemal pri sebe európsky preukaz zdravotného poistenia ani uzavreté cestovné poistenie. Simona sa preto rozhodla založiť zbierku.

Pomáhajú obe

Prostredníctvom portálu GoFundMe sa pokúša vyzbierať vyše 20-tisíc libier (asi 22 000 €), aby ho mohli v špecializovanom lietadle previezť späť domov. „Teraz ho potrebujeme dostať do britskej nemocnice, aby mu tam pomohli s dýchaním a pohybom,“ vysvetľuje. Na nákladný prevoz sa jej podarilo vyzbierať už vyše 10-tisíc libier.

Paradoxom je, že peniaze pre mladíka zbiera aj niekto iný - jeho manželka! „Simona je len akože frajerka. Richard býva v meste Crewe, má krásne dievčatá Emilly a Lilly. Jeho žena je moja sesternica Vladimíra, ktorá dnes (utorok, pozn. red.) odcestovala do Španielska za svojím mužom Richardom. Vyzbierala viac ako 10-tisíc za jeden deň, aby mohla zaplatiť prevoz zo Španielska do UK,“ napísal na sociálnej sieti Vladimírin bratranec Igor.

Simona sa bráni. „Som s Rišom rok a päť mesiacov, pre jeho rodinu som možno cudzia, ale pre Riša určite nie. Áno, má dve krásne dcérky s inou ženou a je im ten najlepší otec na svete, ale ja nie som žiadne jeho ‚dievča na pobavenie‘ ani ‚letná láska‘. Chcem, aby ste vedeli, že ho nikdy neopustím a budem bojovať s ním až do konca, kým sa celkom neuzdraví,“ dodala. Obe tak statočne bojujú o zdravie toho istého muža. „Ďakujem za vašu ľudskosť a za pochopenie situácie,“ napísala na sociálnej sieti manželka Vladimíra.