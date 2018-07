Hrdinka Natálka: Má iba 11 rokov a spravila to, na čo nemajú odvahu mnohí dospeláci

O svojom čine hovorí ako o samozrejmosti! Len 11-ročná Natálka z Ladomerskej Viesky (okr. Žiar nad Hronom) sa však zachovala statočnejšie ako dospelí.

Neváhala totiž ani sekundu a pomohla o 4 roky mladšiemu dieťaťu, ktoré v bazéne už doslova bojovalo o život. Vďaka nej je už dievčatko v stabilizovanom stave.

Stačila sekunda nepozornosti a mohlo byť všetko inak. Natálka bola s mamičkou Jankou, starkou Máriou a malými bračekmi na kúpalisku vo Vyhniach. Chystali sa už domov, no malá slečna sa rozhodla si ešte naposledy zaplávať v bazéne. „Potápala som sa v potápačskej komore. Videla som tam dve dievčatká, jedno bolo pod vodou a na jeho chrbte bola ďalšie. Hrali sa tam,“ opisuje Natálka, ktorá si potom išla oddýchnuť na schodíky a občas pozorovala dievčatká.

Stále si myslela, že sa len jašia a hrajú. Potom sa opýtala mladšieho z nich, čo sa stalo, no neodpovedalo jej. Išlo však na kraj bazéna a plakalo. „Videla som, že staršie dievčatko sa už vo vode nehýbe, malo otvorené oči a ústa, ktoré boli modré. Klesalo pomaličky ku dnu. Chytila som ho za ruku a ťahala k brehu. Neváhala som ani sekundu, mne to prišlo ako samozrejmosť vytiahnuť to dievčatko,“ hovorí statočná Natália, ktorá potom pribehla s plačom na deku a všetko vyrozprávala starkej.

Bývalá zdravotná sestra okamžite utekala k takmer utopenému dieťaťu na pomoc a asistovala plavčíkom pri jeho oživovaní. „Som rada, že je už dievčatko v poriadku. Určite by som sa zachovala znova rovnako,“ objasňuje budúca šiestačka, ktorá vie plávať od svojich šiestich rokov.

Rodina je na malú záchranárku veľmi hrdá. „Rodičia dievčatka sa Natálke poďakovali a ospravedlnili sa aj za stresy, ktoré jej spôsobili,“ objasňuje mama Janka, ktorá je s rodinou topacieho sa dievčatka v kontakte. Leteckí záchranári dievča transportovali do nemocnice v Banskej Bystrici, bolo v bezvedomí a v umelom spánku. „Pacientka bola v stabilizovanom stave prevezená na štandardné oddelenie za účelom ďalšej rehabilitácie,“ dodal primár Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici Oliver Petrík.