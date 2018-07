Herci z muzikálu zostali v šoku: Trápna situácia, dohra až v obradnej sieni!

Otočili ich na opätku! Účinkujúci z muzikálu Kubo sa tešili na vystúpenie počas nedávneho festivalu Európskeho ľudového remesla v Kežmarku

Hercom Petrovi Trníkovi (52), Judite Hansman (51) či Tomášovi Palonderovi (38) však zamrzol úsmev vo chvíli, keď sa im do cesty na pódiu znenazdajky postavili organizátori podujatia. Spustil sa tým kolotoč vyšetrovania, ktorý mal dohru až v obradnej sieni tamojšieho mestského úradu!

Kežmarčania sa takmer nedočkali vystúpenia hercov.napísal herec Peter Trník, ktorý sa odmietol vzdať bez boja. „Vysvetľovali sme im, že za nimi je postavená scéna, kde máme hrať, a že sme herci. Pán na to, že to by mohol povedať každý, a že aj on môže byť herec,“ zasmial sa.

„A že keď teda sme herci z muzikálu, tak máme mať biele pásky na zápästí. Vlastne chceli, aby sme si kúpili lístky na predstavenie,“ uviedol Trník.dodal s tým, že na mestskom úrade s bolestným.uzavrel.