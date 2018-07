Katarína Sagan o živote s Petrom: Pravda o jej žiarlivosti na hviezdneho cyklistu

Kým bola po boku Petra Sagana (28), s médiami sa zhovárala len minimálne a veľmi opatrne. Nám sa napriek tomu s Katarínou Sagan (30) podarilo pred časom spraviť exkluzívny rozhovor, v ktorom nám porozprávala, ako funguje ich vzťah a najmä aké je to žiť s jedným z najlepších športovcov planéty.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Dnes, po prekvapivom ohlásení rozchodu jedného z najsledovanejších slovenských párov, jej slová mnohé vysvetľujú.

O závisti a žiarlivosti

„Viem, že je veľa dievčat, ktoré by možno boli rady na mojom mieste, ale majú skreslenú predstavu, ako to celé je. Pre mňa je dôležité, ako sa k tomu stavia Peter, ktorý mi nedáva žiaden dôvod, aby som žiarlila. Jeho postoj voči mne a ostatným ženám je diametrálne rozdielny. K nim je tak rezervovaný, že nevidím žiaden priestor na žiarlivosť. Bála som sa toho v minulosti, ako spolu budeme fungovať, trvalo mi dosť dlho, kým som zistila, že to budem schopná zvládnuť. Jednoducho som si povedala, že sa nemôžem báť niečoho neznámeho.“

O jej výletoch na Tour de France

„Rozhodne to nie je dovolenka, ako si každý myslí. „Jéj, ty sa máš super, ty cestuješ, vidíš...“ Často sa stáva, že vidím len letisko, hotel a daný pretek na štarte a v cieli. Je to veľmi náročné z logistického hľadiska, zabezpečiť si odvozy, dostať sa na štart, do cieľa. Samozrejme, málokedy sa stane, že môžem byť v rovnakom hoteli ako Peter. Väčšinou som niekde mimo, aj 50 kilometrov od neho. V každom prípade, ja tam nie som kvôli sebe, ale kvôli nemu.“