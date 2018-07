Adriana Totiková má pod palcom Oteckov: Ako sa z herectva dostala k réžii?

Patrí medzi najmladšie slovenské režisérky. Adriana Totiková (35) pritom režírovala divadelné hry nielen na Slovensku, ale aj v Amerike, je dramaturgičkou, autorkou a aj herečkou.

Momentálne ju najviac zamestnáva úspešný seriál Oteckovia, ktorý na jeseň odštartuje svoju druhú sériu. Ktorého z fešných hercov by chcela mať doma?

Energická Humenčanka už od detstva všetkých doma režírovala, a tak niet div, že jej to zostalo aj v dospelosti. Najskôr však vyštudovala filozofickú fakultu a réžia na VŠMU prišla až neskôr. „Ako každé dieťa, ktoré malo veľa energie, som chodila na dramatický krúžok, pretože jedna pani učiteľka, ktorej som veľmi vďačná, naznačila mojej mame, že ,,s tým deckom treba niečo robiť.“ Tak som si asi do 17 rokov myslela, že budem herečka, veď čo iné by sa asi dalo robiť? Vôbec som si neuvedomila, že keď sme niečo skúšali, tak som všetkých organizovala a stále niečo vymýšľala a to boli vlastne základy réžie,“ spomína na svoje začiatky.

Režisér Patrik Lančarič a dramaturg Peter Pavlac ju naviedli na to, aby išla študovať réžiu. Prijali ju na prvýkrát. „Tak som sa tým nechala unášať, aj keď občas prichádzajú krízy a mám také vlny, že už sa mi nechce, tak som sa posledné roky začala vracať k herectvu. V tejto chvíli je pre mňa réžia najviac, ale raz za čas si potrebujem zahrať, moderovať, alebo spraviť nejaký komediálny výstup, aby som si od réžie oddýchla.“