Hokejový reprezentant Ladislav Nagy: Toto bude moja posledná sezóna

Slovenský hokejový reprezentant Ladislav Nagy (39) pokračuje v klube HC Košice.

Skúsený útočník podpísal s tipsportligistom zmluvu na jednu sezónu, ktorá bude pre neho poslednou v kariére.

"Môžem potvrdiť, že rokovania boli korektné a prebehli aj veľmi rýchlo. Športová verejnosť to možno vnímala ako dlhší proces, no nechali sme Lacovi potrebný priestor, aby si oddýchol a aby hľadal a našiel motiváciu. Dnes sme radi, že Laco pokračuje v Košiciach. Naša sila s ním rastie a verím, že sa bude lúčiť po úspešnej sezóne," uviedol výkonný riaditeľ HC Košice Rastislav Rusič pre klubovú webstránku.

Odchovanec košického hokeja sa do materského klubu vrátil pred sezónou 2016/2017. Po rokoch v zahraničných súťažiach podpísal s "oceliarmi" dvojročný kontrakt. V oboch sezónach patril k lídrom tímu. Odohral v nich celkovo 99 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 52 gólov a 54 asistencií.

"Košice ma vychovali a v drese košického klubu chcem aj ukončiť kariéru. Po MS v Dánsku som bol rozhodnutý skončiť, ale napokon zavážila rodina. Najmä dcérka ma ešte chce vidieť hrať, chodiť na štadión a povzbudzovať ma," prezradil dôvody svojho rozhodnutia.

V dvoch predošlých sezónach košický tím vypadol už v prvom kole play off, Nagy preto verí, že bude platiť známe "do tretice všetko dobré". "V prvom rade pôjdeme od zápasu k zápasu. Tréneri mi vraveli, že partia je vynikajúca a ja sa už teším na chalanov. Do sezóny pôjdeme s pokorou, bez veľkých očí, no verím, že pôjdeme ďalej než v uplynulých dvoch sezónach."

Košický klub mal záujem o pokračovanie spolupráce, Nagy však evidoval aj záujem zo zahraničia. "Boli aj iné možnosti, no v prvom rade som myslel na Košice. Neriešil som iné ponuky, no keby som sa nedohodol s Košicami, tak by som riešil niečo iné."

Nagyovi staronoví spoluhráči začnú s prípravou na ľade vo štvrtok 26. júla, ich kapitán sa k tímu pripojí v pondelok. Rovnako tak aj väčšina legionárov vrátane útočníka Tomáša Netíka, s ktorým sa Nagy pozná zo spoločného pôsobenia v popradskom Leve i bratislavskom Slovane. "Je to dobrý chalan do šatne, teším sa na neho. Keď príde, určite si budeme mať čo povedať," dodal Nagy.