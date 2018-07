Miriam Kalisová zhrešila: Pri svojej postave si môže dovoliť absolútne všetko!

Miriam Kalisová aj po rozchode s Pašekom doslova žiari! Vyzerá skvelo, a to aj napriek tomu, že si na výber jedla nedáva ktovieaký pozor. Hlavne v lete do seba láduje úplne všetko bez ohľadu na počet kalórií. Pri svojej postave si to môže dovoliť - dovoliť si môže aj niekoľko dovoleniek za rok. Kam sa ešte chystá?